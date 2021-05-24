***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021-31.03.2021 dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937558BIST