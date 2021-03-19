***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi10/03/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VAREdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıMİLYA ENDÜSTRİ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuPLASTİK SANAYİ SEKTÖRÜEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi100.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihEdinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise KoşullarıKISMİ SERMAYE TAAHHÜTLÜEdinilen Payların Nominal Tutarı51.000 Türk LirasıBeher Payın Alış Fiyatı1 TÜRK LİRASIToplam Tutar51.000 Türk LirasıEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%51Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%51Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%51Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞİRKETİN FAALİYETLERİNDEKİ ARTIŞLA BİRLİKTE ORTA VE UZUN VADEDE KARLILIK ANLAMINDA OLUMLU ETKİSİ BEKLENMEKTEDİR.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDEĞERLEME RAPORU DÜZENLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz,Yönetim Kurulu'nun 10.03.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, plastik sanayi sektöründe faaliyet göstermek üzere %51 hisse oranında ortak olacağı Milya Endüstri Plastik San.ve Tic.A.Ş ünvanı ile yeni bir tüzel kişi şirket kurulması kararına istinaden şirketin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup 19.03.2021 tarih ve 10291 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919433BIST