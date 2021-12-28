***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
28.12.2021 20:11
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/12/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
VAR
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
MİLYA ENDÜSTRİ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
PLASTİK SANAYİ SEKTÖRÜ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
40.000.000TL
Edinim Yöntemi
Devralma (Takeover)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
28.12.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
600.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
600.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%1.5
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%64.
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%64
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
ŞİRKETİN FAALİYETLERİNDEKİ ARTIŞLA BİRLİKTE ORTA VE UZUN VADEDE KARLILIK ANLAMINDA OLUMLU ETKİSİ BEKLENMEKTEDİR.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
HİSSESİ DEVİR ALINAN MİLYA ENDÜSTRİ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN PAY SAHİPLİĞİNDEN DOLAYI
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
28/12/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
DEĞERLEME RAPORU DÜZENLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz,Yönetim Kurulu'nun 28.12.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, plastik sanayi sektöründe faaliyet gösteren %62.50 hisse oranında ortak olduğumuz Milya Endüstri Plastik Sanayi.ve Ticaret .A.Ş.ünvanlı bağlı ortaklığımızdaki hisse oranımızın pay devri ile %64 e çıkarılmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986784
BIST