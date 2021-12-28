***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi28/12/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VAREdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıMİLYA ENDÜSTRİ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuPLASTİK SANAYİ SEKTÖRÜEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi40.000.000TLEdinim YöntemiDevralma (Takeover)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih28.12.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı600.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar600.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%1.5Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%64.Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%64Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞİRKETİN FAALİYETLERİNDEKİ ARTIŞLA BİRLİKTE ORTA VE UZUN VADEDE KARLILIK ANLAMINDA OLUMLU ETKİSİ BEKLENMEKTEDİR.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiHİSSESİ DEVİR ALINAN MİLYA ENDÜSTRİ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN PAY SAHİPLİĞİNDEN DOLAYIVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi28/12/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDEĞERLEME RAPORU DÜZENLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz,Yönetim Kurulu'nun 28.12.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, plastik sanayi sektöründe faaliyet gösteren %62.50 hisse oranında ortak olduğumuz Milya Endüstri Plastik Sanayi.ve Ticaret .A.Ş.ünvanlı bağlı ortaklığımızdaki hisse oranımızın pay devri ile %64 e çıkarılmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986784BIST