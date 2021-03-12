***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat33 7.975.306 50.083.699Satışların Maliyeti33 -12.176.700 -52.115.104TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-4.201.394 -2.031.405BRÜT KAR (ZARAR)-4.201.394 -2.031.405Genel Yönetim Giderleri34,35 -5.101.291 -13.061.448Pazarlama Giderleri34,35 0 -89.906Araştırma ve Geliştirme Giderleri34,35 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler36 15.371.203 5.197.607Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler36 -12.849.541 -15.345.398ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-6.781.023 -25.330.550Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler37 -5.189.702 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.233.725 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-612.611 199.361FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-13.817.061 -25.131.189Finansman Gelirleri38 2.084.740 2.778.474Finansman Giderleri38 -1.738.234 -3.613.791SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-13.470.555 -25.966.506Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.667.873 3.948.052Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -407.826Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -1.667.873 4.355.878SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-15.138.428 -22.018.454DÖNEM KARI (ZARARI)-15.138.428 -22.018.454Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.038.559 -572.930Ana Ortaklık Payları-13.099.869 -21.445.524Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.495.237 7.740.810Dönem Karı (Zararı)-15.138.428 -22.018.454Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-15.138.428 -22.018.454Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.516.580 8.179.441Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21 3.487.732 4.698.366Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.778.500 7.717.214Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.010.309Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler494.061 706.905Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler280.908 0Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler7.003.531 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-17.220 -1.357Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler36 -17.220 -1.357Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler606.755 -286.730Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-431.090 58.503Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler735.398 -345.233Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri38 780.184 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri38 -477.737 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-3.948.052Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-6.339.187 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler12.421.393 21.291.197Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-216.112 -4.284Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.856.164 3.723.793İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11,6 -537.039 5.821.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 12.393.203 -2.097.977Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.227.246 16.632.354İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12,6 7.654.560 8.448.366İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 572.686 8.183.988Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -268.399 -1.073.062Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 3.300.538 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -2.312.084 68.391İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11,6 -265.853 -733.230İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -2.046.231 801.621Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)23 -7.724.666 1.372.733Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler551.255 -2.621.770İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12,6 794.232 -145.101İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -242.977 -2.476.669Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)25 -591.003 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-401.546 3.193.042Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)25,26 1.134.021 3.193.042Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26,29 -1.535.567Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.799.545 7.452.184Ödenen Faiz-304.308 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)429.911Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -141.285YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.972.064 -2.808.006Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri18.31 825.000 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-199.361Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20,21 1.342.574 38.586Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -195.510 -2.647.231FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.592.518 -7.567.794Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.965.240 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.007.745 -7.381.651Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.007.745 -7.381.651Ödenen Temettüler0 -197.980Ödenen FaizVergi İadeleri (Ödemeleri)Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)449.987 11.837YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-125.217 -2.634.990NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-125.217 -2.634.990DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ165.411 2.800.401DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ40.194 165.411Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 40.194 165.411Finansal Yatırımlar8 0 4.284Ticari Alacaklar14.139.629 25.518.056İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar11,6 972.549 435.510İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 13.167.080 25.082.546Diğer Alacaklar4.733.996 12.961.242İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12,6 850.172 8.504.732İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 3.883.824 4.456.510Stoklar14 9.944.366 10.170.028Peşin Ödenmiş Giderler15 1.679.684 5.108.052İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15,6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 1.679.684 5.108.052Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 10.058 1.571Diğer Dönen Varlıklar16 2.218.096 1.996.731ARA TOPLAM32.766.023 55.925.375Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar10.700.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR43.466.023 55.925.375DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar11 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar11,6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 0 0Diğer Alacaklar12 0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12,6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 5.892.705 5.676.593Maddi Duran Varlıklar20 13.542.409 27.640.915Kullanım Hakkı Varlıkları20 64.165 116.666Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 5.526.164 13.748.954Şerefiye21 0 7.003.531Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 5.526.164 6.745.423Peşin Ödenmiş Giderler127.830 0Ertelenmiş Vergi Varlığı26 2.920.041 4.283.914TOPLAM DURAN VARLIKLAR28.073.314 51.467.042TOPLAM VARLIKLAR71.539.337 107.392.417KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 1.094.523 340.524İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.094.523 340.524Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 1.094.523 340.524Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 1.507.558 7.793.649İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.507.558 7.793.649Ticari Borçlar11 2.525.223 4.057.123İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11,6 62.886 328.739İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 2.462.337 3.728.384Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 1.761.345 8.442.367Diğer Borçlar12 1.862.369 1.311.114İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12,6 1.702.681 908.449İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 159.688 402.665Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25 0 591.003Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 0 3Kısa Vadeli Karşılıklar23 4.218 16.745Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 4.218 16.745Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 2.013.331 3.508.211ARA TOPLAM10.768.567 26.060.739TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.768.567 26.060.739UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 1.139 1.476.792Ticari Borçlar11 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11,6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 0 0Diğer Borçlar12 0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12,6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar27 15.547 76.213Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 15.547 76.213TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.686 1.553.005TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.785.253 27.613.744ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31 58.998.353 75.984.383Ödenmiş Sermaye41.365.000 41.365.000Geri Alınmış Paylar (-)0 -3.105.834Paylara İlişkin Primler (İskontolar)35.895.970 35.895.970Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.937.717 6.552.234Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.937.717 6.552.234Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.411.092 6.692.000Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-473.375 -139.766Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.540.609 5.588.288Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-15.641.074 11.134.249Net Dönem Karı veya Zararı-13.099.869 -21.445.524Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.755.731 3.794.290TOPLAM ÖZKAYNAKLAR60.754.084 79.778.673TOPLAM KAYNAKLAR71.539.337 107.392.417Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31 41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -87.907 5.476.770 7.749.087 3.870.157 97.855.243 4.191.723 102.046.966Transferler3.870.157 -3.870.157Dönem Karı (Zararı)-21.445.524 -21.445.524 -572.930 -22.018.454Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-51.859 -51.859 -22.388 -74.247Kar Payları111.518 -309.498 -197.980 -197.980Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-175.497 -175.497 197.885 22.388Dönem Sonu Bakiyeler41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -139.766 5.588.288 11.134.249 -21.445.524 75.984.383 3.794.290 79.778.673Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -139.766 5.588.288 11.134.249 -21.445.524 75.984.383 3.794.290 79.778.673Transferler1.140.594 34.500 -1.032.679 -21.587.939 21.445.524Dönem Karı (Zararı)-13.099.869 -13.099.869 -2.038.559 -15.138.428Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-280.908 -373.154 -654.062 -654.062Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.965.240 1.965.240 1.965.240Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması5.045 -15.000 -5.637.371 -5.647.326 -5.647.326Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)449.987 449.987 449.987Dönem Sonu Bakiyeler41.365.000 0 35.895.970 6.411.092 473.375 4.540.609 -15.641.074 -13.099.869 58.998.353 1.755.731 60.754.084Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)39 -15.138.428 -22.018.454DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-654.062 -74.247Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-824.349 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -466.442 -92.808Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler636.729 18.561Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 636.729 18.561Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-654.062 -74.247TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.792.490 -22.092.701Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.038.559 -572.930Ana Ortaklık Payları-13.753.931 -21.519.771http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917757BIST