***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat33 428.005 5.860.799 27.628 3.265.947Satışların Maliyeti33 -544.716 -8.670.714 -447.906 -3.412.862TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-116.711 -2.809.915 -420.278 -146.915BRÜT KAR (ZARAR)-116.711 -2.809.915 -420.278 -146.915Genel Yönetim Giderleri34,35 -5.068.810 -2.284.684 -3.196.223 -1.230.507Pazarlama Giderleri34,35 -67.093 0 -67.093 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler36 2.480.324 1.744.793 1.645.135 820.270Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler36 -2.324.249 -3.870.398 -1.456.764 -1.075.019ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.096.539 -7.220.204 -3.495.223 -1.632.171Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler37 0 1.813.829 0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0 0 234.667Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-6.710 715.871 -52.104 474.048FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-5.103.249 -4.690.504 -3.547.327 -923.456Finansman Gelirleri38 3.620.006 1.400.305 2.328.390 -56.946Finansman Giderleri38 -1.786.981 -454.548 -1.226.209 -26.957SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.270.224 -3.744.747 -2.445.146 -1.007.359Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri718.815 169.179 1.194.143 117.295Dönem Vergi (Gideri) Geliri-36.996 0 -36.996Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 718.815 206.175 1.194.143 154.291SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.551.409 -3.575.568 -1.251.003 -890.064DÖNEM KARI (ZARARI)-2.551.409 -3.575.568 -1.251.003 -890.064Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-310.299 -128.563 -121.246 23.654Ana Ortaklık Payları-2.241.110 -3.447.005 -1.129.757 -913.718Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.670.680 3.171.446Dönem Karı (Zararı)-2.551.409 -3.575.568Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.551.409 -3.575.568Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-557.170 -3.816.057Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21 2.115.812 1.546.631Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-153.762 1.378.485Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11,12 -153.762 1.378.485Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24.212 -17.220Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler36 24.212 -17.220Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.543.432 -114.766Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.467.481 -55.003Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler181.465 129.506Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri38 580.357 182.784Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri38 -837.773 -372.053Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -6.609.187İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.848.117 10.527.754Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5.932.710Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.968.152 10.443.768İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11,6 251.476 -3.299.589İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 1.716.676 13.743.357Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.614.818 5.206.513İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12,6 -990.964 6.314.770İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 -623.854 -1.108.257Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -6.467.928 719.723Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 446.027 -2.322.515Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 1.333.679 -618.779İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11,6 826.344 -299.156İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 507.335 -319.623Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)23 3.696 -5.383.424Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler189.229 4.287.636İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12,6 -12.129 85.438İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 201.358 4.202.198Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)25 481 7.855İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.639.345 -1.813.023Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)25,26 -3.477.132 321.097Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26,29 -162.213 -2.134.120Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.956.696 3.136.129Alınan Faiz2.286.016 72.313Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -36.996YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.215.069 613.147Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri18,31 0 825.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20,21 1.142.262 648.295Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -14.357.331 -144.277Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18,31 0 -715.871FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI83.556.124 -3.648.650Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri82.730.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri702.788 1.965.240Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7.356.968 -5.613.890Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7.356.968 -5.613.890Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.233.632 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)67.670.375 135.943NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)67.670.375 135.943DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 40.194 165.411DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 67.710.569 301.354Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 67.710.569 40.194Ticari Alacaklar11 13.163.012 14.139.629İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,11 721.073 972.549İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 12.441.939 13.167.080Diğer Alacaklar12 6.348.814 4.733.996İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.841.136 850.172İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 4.507.678 3.883.824Stoklar14 16.412.294 9.944.366Peşin Ödenmiş Giderler15 753.400 1.679.684İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 753.400 1.679.684Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 99.580 10.058Diğer Dönen Varlıklar16 4.808.054 2.218.096ARA TOPLAM109.295.723 32.766.023Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 10.700.000 10.700.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR119.995.723 43.466.023DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 980.000 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 5.885.995 5.892.705Maddi Duran Varlıklar20 25.171.317 13.542.409Kullanım Hakkı Varlıkları20 7.297.797 64.165Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 4.996.512 5.526.164Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 4.996.512 5.526.164Peşin Ödenmiş Giderler15 608.087 127.830Ertelenmiş Vergi Varlığı26 3.717.693 2.920.041TOPLAM DURAN VARLIKLAR48.657.401 28.073.314TOPLAM VARLIKLAR168.653.124 71.539.337KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 9.170.959 1.094.523İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 9.170.959 1.094.523Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 0 1.507.558Ticari Borçlar11 4.439.259 2.525.223İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,11 889.230 62.886İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 3.550.029 2.462.337Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 1.812.145 1.761.345Diğer Borçlar12 2.051.598 1.862.369İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,12 1.690.552 1.702.681İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 361.046 159.688Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25 481 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25 481 0Kısa Vadeli Karşılıklar23 9.063 4.218Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 9.063 4.218Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 788.184 2.013.331ARA TOPLAM18.271.689 10.768.567TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.271.689 10.768.567UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 789.229 1.139Uzun Vadeli Karşılıklar27 30.809 15.547Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 30.809 15.547Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 1.062.933 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.882.971 16.686TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.154.660 10.785.253ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31 140.147.032 58.998.353Ödenmiş Sermaye124.095.000 41.365.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)36.598.758 35.895.970Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.894.718 5.937.717Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.894.718 5.937.717Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.411.092 6.411.092Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-516.374 -473.375Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.540.609 4.540.609Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-28.740.943 -15.641.074Net Dönem Karı veya Zararı-2.241.110 -13.099.869Kontrol Gücü Olmayan Paylar8.351.432 1.755.731TOPLAM ÖZKAYNAKLAR148.498.464 60.754.084TOPLAM KAYNAKLAR168.653.124 71.539.337Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31 41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -139.766 5.588.288 11.134.249 -21.445.524 75.984.383 3.794.290 79.778.673Transferler1.140.594 34.500 -1.032.679 -21.587.939 21.445.524Dönem Karı (Zararı)31 -3.447.005 -3.447.005 -128.563 -3.575.568Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)31 18.505 0 18.505 18.505Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)31 1.965.240 1.965.240 1.965.240Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması31 5.045 -15.000 -5.637.371 -5.647.326 -5.647.326Dönem Sonu Bakiyeler31 41.365.000 0 35.895.970 6.692.970 -81.716 4.540.609 -16.091.061 -3.447.005 68.873.797 3.665.727 72.539.524Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31 41.365.000 35.895.970 6.411.092 -473.375 4.540.609 -15.641.074 -13.099.869 58.998.353 1.755.731 60.754.084Transferler-13.099.869 13.099.869 0Dönem Karı (Zararı)31 -2.241.110 -2.241.110 -310.299 -2.551.409Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)31 -42.999 -42.999 -42.999Sermaye Arttırımı31 82.730.000 82.730.000 82.730.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)31 702.788 702.788 702.788Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması31 6.906.000 6.906.000Dönem Sonu Bakiyeler31 124.095.000 36.598.758 6.411.092 -516.374 4.540.609 -28.740.943 -2.241.110 140.147.032 8.351.432 148.498.464Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)39 -2.551.409 -3.575.568 -1.251.003 -890.064DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-42.999 18.505 1.492 21.601Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -121.836 23.131 -66.222 27.001Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler78.837 -4.626 67.714 -5.400Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 78.837 -4.626 67.714 -5.400Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-42.999 18.505 1.492 21.601TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.594.408 -3.557.063 -1.249.511 -868.463Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-310.299 -128.563 -121.246 23.654Ana Ortaklık Payları-2.284.109 -3.428.500 -1.128.265 -892.117http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958729BIST