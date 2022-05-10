***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat33 3.388.462 400.377Satışların Maliyeti33 -2.678.971 -96.810TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)709.491 303.567BRÜT KAR (ZARAR)709.491 303.567Genel Yönetim Giderleri34,35 -3.520.405 -1.872.587Pazarlama Giderleri34,35 -390.016 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler36 4.451.131 835.189Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler36 -2.289.396 -867.485ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.039.195 -1.601.316Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler37 471.631 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler37 -765.835 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 45.394FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.333.399 -1.555.922Finansman Gelirleri38 1.799.921 1.291.616Finansman Giderleri38 -4.717.031 -560.772SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.250.509 -825.078Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-412.054 -475.328Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -412.054 -475.328SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.662.563 -1.300.406DÖNEM KARI (ZARARI)-4.662.563 -1.300.406Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-312.535 -189.053Ana Ortaklık Payları-4.350.028 -1.111.353Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,04000000 -0,03000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.660.995 1.601.002Dönem Karı (Zararı)-4.662.563 -1.300.406Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.662.563 -1.300.406Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.830.094 88.581Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21 10.440.023 860.299Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler11,12 37.969 -209.115Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler37.969 -209.115Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25.399 11.033Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler36 25.399 11.033Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.326.703 -573.636Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-901.466 -414.689Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.123.753 131.426Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri38 152.713 428.714Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri38 -48.297 -719.087Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerBağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.715.751 2.529.564Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-7.917.278 -58.144Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-271.610 1.286.608İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11,6 902.636 -29.443İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -1.174.246 1.316.051Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler18.848.195 33.070İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12,6 6.791.707 42.879İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 12.056.488 -9.809Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -4.333.863 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -320.957 464.285Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.217.527 -210.494İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11,6 -429.903 686.019İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 1.647.430 -896.513Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)23 113.977 176.202Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.565.121 193.018İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12,6 1.015.847 189.899İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 3.549.274 3.119Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)25 198.272 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.383.633 645.019Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)25,26 -212.938 403.309Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26,29 -3.170.695 241.710Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.883.282 1.317.739Ödenen Faiz-1.222.287 0Alınan Faiz0 283.263YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-60.174.315 -14.429Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları12.008.765Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20,21 3.052.821 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -75.235.901 -14.429FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.316.978 82.246.290Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 83.432.788Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 83.432.788Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri35.316.978 0Kredilerden Nakit Girişleri35.316.978 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -1.140.363Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -1.140.363Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -46.135YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.196.342 83.832.863NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.196.342 83.832.863DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 53.779.118 40.194DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 43.582.776 53.779.118Finansal Yatırımlar8 9.420.865 1.503.587Ticari Alacaklar11 17.318.848 17.036.910İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar11,6 4.646.932 5.549.568İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 12.671.916 11.487.342Diğer Alacaklar12 23.614.034 42.468.947İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12,6 17.243.879 24.035.586İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 6.370.155 18.433.361Stoklar14 16.729.432 12.395.569Peşin Ödenmiş Giderler15 1.598.003 1.173.899İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 1.598.003 1.173.899Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 31.757 108.850Diğer Dönen Varlıklar16 10.647.213 9.550.115ARA TOPLAM122.942.928 138.016.995Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR122.942.928 138.016.995DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar12 26.160 19.442İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 26.160 19.442Maddi Duran Varlıklar20 44.175.594 36.679.584Kullanım Hakkı Varlıkları20 6.710.527 14.339.013Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 74.194.962 12.319.429Şerefiye21 62.233.092 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 11.961.870 12.319.429Peşin Ödenmiş Giderler15 178.701 281.848Ertelenmiş Vergi Varlığı26 1.094.830 1.961.389TOPLAM DURAN VARLIKLAR126.380.774 65.600.705TOPLAM VARLIKLAR249.323.702 203.617.700KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 23.548.740 4.485.969Diğer Finansal Yükümlülükler10 0 59.492Ticari Borçlar11 6.663.376 5.293.136İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11,6 241.190 671.093İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 6.422.186 4.622.043Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 942.805 745.084Diğer Borçlar12 7.009.535 2.994.202İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12,6 3.385.708 2.919.649İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 3.623.827 74.553Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25 620.002 421.730İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25 620.002 421.730Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 1.272.300 4.341.878Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 2.460.262 2.092.990ARA TOPLAM42.517.020 20.434.481TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.517.020 20.434.481UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 31.078.215 14.824.008Diğer Borçlar12 549.788 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12,6 549.788 0Uzun Vadeli Karşılıklar27 15.374 17.128Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 15.374 17.128Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 1.063.535 1.531.924TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.706.912 16.373.060TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER75.223.932 36.807.541ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31 160.289.399 152.687.253Ödenmiş Sermaye124.095.000 124.095.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)36.598.758 36.598.758Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-506.612 -450.021Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-506.612 -450.021Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-506.612 -450.021Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.330.723 4.540.609Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-12.878.442 -19.129.851Net Dönem Karı veya Zararı-4.350.028 7.032.758Kontrol Gücü Olmayan Paylar13.810.371 14.122.906TOPLAM ÖZKAYNAKLAR174.099.770 166.810.159TOPLAM KAYNAKLAR249.323.702 203.617.700Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31 41.365.000 35.895.970 6.411.092 -473.375 4.540.609 -15.641.074 -13.099.869 58.998.353 4.191.723 63.190.076Transferler31 -13.099.869 13.099.869Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)31 -44.491 -1.111.353 -1.155.844 -189.053 -1.344.897Dönem Karı (Zararı)31 -1.111.353 -1.111.353 -189.053 -1.300.406Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)31 -44.491 -44.491 -44.491Sermaye Arttırımı31 82.730.000 82.730.000 82.730.000Kar PaylarıPay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)31 702.788 702.788 702.788Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDönem Sonu Bakiyeler31 124.095.000 36.598.758 6.411.092 -517.866 4.540.609 -28.740.943 -1.111.353 141.275.297 1.566.678 142.841.975Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31 124.095.000 36.598.758 -450.021 4.540.609 -19.129.851 7.032.758 152.687.253 3.794.290 156.481.543Transferler31 7.032.758 -7.032.758Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)31 -56.591 -4.350.028 -4.406.619 -312.535 -4.719.154Dönem Karı (Zararı)31 -4.350.028 -4.350.028 -312.535 -4.662.563Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)31 -56.591 -56.591 -56.591Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması31 12.790.114 -781.349 12.008.765 12.008.765Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler31 124.095.000 36.598.758 -506.612 17.330.723 -12.878.442 -4.350.028 160.289.399 13.810.371 174.099.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)39 -4.662.563 -1.300.406DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-56.591 -44.491Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -57.911 -55.614Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.320 11.123Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 1.320 11.123Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-56.591 -44.491TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.719.154 -1.344.897Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-312.535 -189.053Ana Ortaklık Payları-4.406.619 -1.155.844http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028785BIST