***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 19:07
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
33 3.388.462 400.377
Satışların Maliyeti
33 -2.678.971 -96.810
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
709.491 303.567
BRÜT KAR (ZARAR)
709.491 303.567
Genel Yönetim Giderleri
34,35 -3.520.405 -1.872.587
Pazarlama Giderleri
34,35 -390.016 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 4.451.131 835.189
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -2.289.396 -867.485
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.039.195 -1.601.316
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 471.631 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 -765.835 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 45.394
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.333.399 -1.555.922
Finansman Gelirleri
38 1.799.921 1.291.616
Finansman Giderleri
38 -4.717.031 -560.772
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.250.509 -825.078
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-412.054 -475.328
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -412.054 -475.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.662.563 -1.300.406
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.662.563 -1.300.406
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-312.535 -189.053
Ana Ortaklık Payları
-4.350.028 -1.111.353
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,04000000 -0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.660.995 1.601.002
Dönem Karı (Zararı)
-4.662.563 -1.300.406
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.662.563 -1.300.406
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.830.094 88.581
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 10.440.023 860.299
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11,12 37.969 -209.115
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
37.969 -209.115
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25.399 11.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
36 25.399 11.033
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.326.703 -573.636
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-901.466 -414.689
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.123.753 131.426
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
38 152.713 428.714
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
38 -48.297 -719.087
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.715.751 2.529.564
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-7.917.278 -58.144
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-271.610 1.286.608
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,6 902.636 -29.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -1.174.246 1.316.051
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.848.195 33.070
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12,6 6.791.707 42.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 12.056.488 -9.809
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -4.333.863 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -320.957 464.285
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.217.527 -210.494
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11,6 -429.903 686.019
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.647.430 -896.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23 113.977 176.202
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.565.121 193.018
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12,6 1.015.847 189.899
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 3.549.274 3.119
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
25 198.272 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.383.633 645.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25,26 -212.938 403.309
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26,29 -3.170.695 241.710
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.883.282 1.317.739
Ödenen Faiz
-1.222.287 0
Alınan Faiz
0 283.263
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-60.174.315 -14.429
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
12.008.765
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 3.052.821 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -75.235.901 -14.429
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.316.978 82.246.290
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 83.432.788
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 83.432.788
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.316.978 0
Kredilerden Nakit Girişleri
35.316.978 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.140.363
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.140.363
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -46.135
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.196.342 83.832.863
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.196.342 83.832.863
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 53.779.118 40.194
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 43.582.776 53.779.118
Finansal Yatırımlar
8 9.420.865 1.503.587
Ticari Alacaklar
11 17.318.848 17.036.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11,6 4.646.932 5.549.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 12.671.916 11.487.342
Diğer Alacaklar
12 23.614.034 42.468.947
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12,6 17.243.879 24.035.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 6.370.155 18.433.361
Stoklar
14 16.729.432 12.395.569
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.598.003 1.173.899
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.598.003 1.173.899
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 31.757 108.850
Diğer Dönen Varlıklar
16 10.647.213 9.550.115
ARA TOPLAM
122.942.928 138.016.995
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
122.942.928 138.016.995
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
12 26.160 19.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 26.160 19.442
Maddi Duran Varlıklar
20 44.175.594 36.679.584
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 6.710.527 14.339.013
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 74.194.962 12.319.429
Şerefiye
21 62.233.092 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 11.961.870 12.319.429
Peşin Ödenmiş Giderler
15 178.701 281.848
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.094.830 1.961.389
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
126.380.774 65.600.705
TOPLAM VARLIKLAR
249.323.702 203.617.700
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 23.548.740 4.485.969
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 0 59.492
Ticari Borçlar
11 6.663.376 5.293.136
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11,6 241.190 671.093
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 6.422.186 4.622.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 942.805 745.084
Diğer Borçlar
12 7.009.535 2.994.202
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12,6 3.385.708 2.919.649
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 3.623.827 74.553
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25 620.002 421.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25 620.002 421.730
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 1.272.300 4.341.878
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 2.460.262 2.092.990
ARA TOPLAM
42.517.020 20.434.481
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.517.020 20.434.481
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 31.078.215 14.824.008
Diğer Borçlar
12 549.788 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12,6 549.788 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 15.374 17.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 15.374 17.128
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 1.063.535 1.531.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.706.912 16.373.060
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.223.932 36.807.541
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31 160.289.399 152.687.253
Ödenmiş Sermaye
124.095.000 124.095.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.598.758 36.598.758
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-506.612 -450.021
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-506.612 -450.021
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-506.612 -450.021
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.330.723 4.540.609
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-12.878.442 -19.129.851
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.350.028 7.032.758
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.810.371 14.122.906
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
174.099.770 166.810.159
TOPLAM KAYNAKLAR
249.323.702 203.617.700
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31 41.365.000 35.895.970 6.411.092 -473.375 4.540.609 -15.641.074 -13.099.869 58.998.353 4.191.723 63.190.076
Transferler
31 -13.099.869 13.099.869
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -44.491 -1.111.353 -1.155.844 -189.053 -1.344.897
Dönem Karı (Zararı)
31 -1.111.353 -1.111.353 -189.053 -1.300.406
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -44.491 -44.491 -44.491
Sermaye Arttırımı
31 82.730.000 82.730.000 82.730.000
Kar Payları
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
31 702.788 702.788 702.788
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
31 124.095.000 36.598.758 6.411.092 -517.866 4.540.609 -28.740.943 -1.111.353 141.275.297 1.566.678 142.841.975
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31 124.095.000 36.598.758 -450.021 4.540.609 -19.129.851 7.032.758 152.687.253 3.794.290 156.481.543
Transferler
31 7.032.758 -7.032.758
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -56.591 -4.350.028 -4.406.619 -312.535 -4.719.154
Dönem Karı (Zararı)
31 -4.350.028 -4.350.028 -312.535 -4.662.563
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -56.591 -56.591 -56.591
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
31 12.790.114 -781.349 12.008.765 12.008.765
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
31 124.095.000 36.598.758 -506.612 17.330.723 -12.878.442 -4.350.028 160.289.399 13.810.371 174.099.770
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
39 -4.662.563 -1.300.406
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-56.591 -44.491
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -57.911 -55.614
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.320 11.123
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 1.320 11.123
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-56.591 -44.491
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.719.154 -1.344.897
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-312.535 -189.053
Ana Ortaklık Payları
-4.406.619 -1.155.844
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028785
BIST