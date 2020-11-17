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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

17.11.2020 16:16
GÜNCEL HABERLER



***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.09.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
GELİR TALOSU/DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
Değişikliğin Nedeni
REVİZE
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
-
Açıklamalar

Mali tablolarda önceki dönem verilerinin sehven farklı girlmesinden dolayı revize edilecektir.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888900


BIST




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 9,68 189.998.375 % 10,00  
SAFKR 7,92 84.807.204 % 10,00  
YESIL 48,28 16.058.612 % 9,98  
VAKKO 7,17 47.154.595 % 9,97  
MARKA 8,96 2.946.675 % 9,94  
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16:32 Alış Satış %  
Dolar 7,7500 7,7536 % 0,61  
Euro 9,2151 9,2228 % 0,87  
Sterlin 10,2366 10,2879 % 0,92  
Frank 8,4804 8,5315 % 0,76  
Riyal 2,0591 2,0695 % 0,46  
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16:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.890 1.890 2,34  
Altın Gr. 471 471 2,67  
Cumhuriyet 3.125 3.172 3,00  
Tam 3.113 3.191 7,17  
Yarım 1.504 1.544 3,47  
Çeyrek 755 772 1,73  
Gümüş.Ons 24,67 24,71 -0,07  
Gümüş Gr. 6,14 6,15 0,01  
B. Petrol 43,41 43,41 -0,41  
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