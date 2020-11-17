***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
17.11.2020 16:16
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.09.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
GELİR TALOSU/DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
Değişikliğin Nedeni
REVİZE
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
-
Açıklamalar
Mali tablolarda önceki dönem verilerinin sehven farklı girlmesinden dolayı revize edilecektir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888900
BIST
16:321.273
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -20,06
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
16:327,7536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0468
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6843
16:329,2228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0791
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,1109
16:32470,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,75
|Açılış
|: 470,72
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler16:32
|DAGI
|9,68
|189.998.375
|% 10,00
|
|SAFKR
|7,92
|84.807.204
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|16.058.612
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|47.154.595
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|2.946.675
|% 9,94
|
|KSTUR
|174,60
|482.164
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|72.550
|% -9,99
|
|FLAP
|8,42
|259.561.108
|% -9,95
|
|MIPAZ
|5,11
|93.761.989
|% -9,88
|
|EUYO
|6,30
|1.534.680
|% -9,87
|
|GARAN
|8,65
|3.806.992.860
|% -3,35
|
|KRDMD
|4,28
|1.121.698.422
|% -2,28
|
|THYAO
|11,64
|1.109.227.741
|% -1,19
|
|AKBNK
|6,09
|957.697.485
|% -3,49
|
|YKBNK
|2,77
|954.238.944
|% -3,15
|
|GARAN
|8,65
|3.806.992.860
|% -3,35
|
|EKGYO
|1,91
|834.594.110
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,77
|954.238.944
|% -3,15
|
|KRDMD
|4,28
|1.121.698.422
|% -2,28
|
|USAK
|2,59
|512.700.153
|% 1,57
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7500
|7,7536
|% 0,61
|
|Euro
|9,2151
|9,2228
|% 0,87
|
|Sterlin
|10,2366
|10,2879
|% 0,92
|
|Frank
|8,4804
|8,5315
|% 0,76
|
|Riyal
|2,0591
|2,0695
|% 0,46
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|2,34
|
|Altın Gr.
|471
|471
|2,67
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|3,00
|
|Tam
|3.113
|3.191
|7,17
|
|Yarım
|1.504
|1.544
|3,47
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,73
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,01
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|-0,41
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:41GENTS
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 227, 118 adet işlem
-
16:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, SAHOL, KCHOL
-
16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 76 kaybederek (% -1.35 ) 1, 152
-
16:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, VAKKO, YESIL, MARKA, BMELK
-
16:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MARTI, FLAP, KSTUR, EUYO, MIPAZ, TKURU