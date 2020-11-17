***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi30.09.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarGELİR TALOSU/DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSUDeğişikliğin NedeniREVİZEDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiAçıklamalarMali tablolarda önceki dönem verilerinin sehven farklı girlmesinden dolayı revize edilecektir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888900BIST