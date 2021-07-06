***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI TESCİL VE İLANI HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 02.06.2021Genel Kurul Tarihi 29.06.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAĞCILARAdres Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Bağcılar / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi4 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması5 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması6 - Şirket kar dağıtım politikasının görüşülerek onaylanması7 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması8 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeler9 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı,ikramiye prim ve ücretlerinin tespiti10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması11 - Şirket bağış ve yardım politikasının görüşülerek onaylanması12 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için ‘'Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6)çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi15 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi18 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metninde belirtilen şekilde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.sermaye maddesinin değiştirilmesi ve yeni şeklinin onayı hakkında karar verilmesi19 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Özel durumlar tebliği ve uygulamaları özel rehber hükümleri çerçevesinde "Bilgilendirme politikasının" görüşülerek onaylanması20 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 OGK AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 Tadil metni (1).pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 2020 AKYHO OGK AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/06/2021 Salı günü saat 14:00'da yapılmış olup ekli gündem maddeleri karara bağlanmıştır.Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.Saygılarımızla.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 06.07.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2020 OGK AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TUTANAK FİNAL.pdf - TutanakEK: 2 2020 OGK AKDENİZ HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 06.07.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Temmuz 2021 tarihli 10364 sayılı gazetesinde yayımlanmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947073BIST