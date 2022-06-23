***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.06.2022 13:35
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİLİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.
14:572.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,12
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.567
14:5717,3679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0281
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3738
En Düşük
17,3014
14:5718,2685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0616
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
14:571.020,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,14
|Açılış
|: 1.020,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler14:57
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|285.926.792
|% 9,95
|
|ATSYH
|45,00
|1.384.261
|% 9,76
|
|VKING
|6,27
|4.868.417
|% 9,04
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,55
|1.745.498.812
|% -0,96
|
|SISE
|21,98
|918.538.712
|% -0,99
|
|SASA
|45,42
|855.598.339
|% 0,71
|
|EREGL
|28,02
|833.548.797
|% -0,64
|
|ODAS
|3,30
|811.660.241
|% 4,76
|
|ODAS
|3,30
|811.660.241
|% 4,76
|
|YKBNK
|4,87
|526.193.150
|% -1,02
|
|TSKB
|2,26
|182.695.365
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,98
|660.678.536
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,64
|182.252.303
|% 0,00
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3622
|17,3679
|% 0,16
|
|Euro
|18,2437
|18,2685
|% -0,34
|
|Sterlin
|21,1603
|21,2664
|% -0,08
|
|Frank
|17,9132
|18,0211
|% -0,20
|
|Riyal
|4,6141
|4,6372
|% 0,25
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-7,06
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|6.792
|6.895
|-51,00
|
|Tam
|6.783
|6.878
|-40,00
|
|Yarım
|3.330
|3.364
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.681
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,18
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,13
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,23
|