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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.06.2022 13:35
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİLİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.
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BIST En Aktif Hisseler14:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 79,30 4.224.779 % 9,99  
LIDFA 13,34 10.574.191 % 9,98  
MAKIM 14,15 285.926.792 % 9,95  
ATSYH 45,00 1.384.261 % 9,76  
VKING 6,27 4.868.417 % 9,04  
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14:57 Alış Satış %  
Dolar 17,3622 17,3679 % 0,16  
Euro 18,2437 18,2685 % -0,34  
Sterlin 21,1603 21,2664 % -0,08  
Frank 17,9132 18,0211 % -0,20  
Riyal 4,6141 4,6372 % 0,25  
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14:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.830 1.831 -7,06  
Altın Gr. 1.020 1.021 -3,16  
Cumhuriyet 6.792 6.895 -51,00  
Tam 6.783 6.878 -40,00  
Yarım 3.330 3.364 -20,00  
Çeyrek 1.668 1.681 -10,00  
Gümüş.Ons 21,14 21,18 -0,26  
Gümüş Gr. 11,80 11,81 -0,13  
B. Petrol 112 112 0,23  
Seans Raporu 14:57
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