***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİL VE İLANI HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 17.05.2023Genel Kurul Tarihi 14.06.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.06.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAĞCILARAdres Mahmutbey, Taşocağı Yolu Cad. No:21 D:3, 34218 Bağcılar/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ,görüşülmesi,4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunmas5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,9 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye prim ve ücretlerinin tespiti10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,11 - 2022 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için ‘'Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6)çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi14 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,16 - 16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,17 - 17. KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2023 YILI AKYHO OGK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2023 AKYHO OGK İLAN METNİ.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Akdeniz Yatırım Holding A.Ş.'nin 14.06.2023 Çarşamba günü saat 14.00'da Mahmutbey, Taşocağı Yolu Cad. No:21 D:3, 34218 Bağcılar/İstanbul adresinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ektedir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 03.07.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2023 AKYHO TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2022 faaliyet yılına ilişkin, 14.06.2023 Çarşamba günü, saat 14:00'da Mahmutbey, Taşocağı Yolu Cad. No:21 D:3, 34218 Bağcılar/İstanbul adresinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 03.07.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 03.07.2023 tarihli ve 10862 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164945BIST