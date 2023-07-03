***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.07.2023 22:33
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİL VE İLANI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 17.05.2023
Genel Kurul Tarihi 14.06.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.06.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAĞCILAR
Adres Mahmutbey, Taşocağı Yolu Cad. No:21 D:3, 34218 Bağcılar/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ,görüşülmesi,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunmas
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye prim ve ücretlerinin tespiti
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - 2022 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için ‘'Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6)çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
16 - 16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
17 - 17. Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2023 YILI AKYHO OGK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2023 AKYHO OGK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Akdeniz Yatırım Holding A.Ş.'nin 14.06.2023 Çarşamba günü saat 14.00'da Mahmutbey, Taşocağı Yolu Cad. No:21 D:3, 34218 Bağcılar/İstanbul adresinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ektedir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 03.07.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2023 AKYHO TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 faaliyet yılına ilişkin, 14.06.2023 Çarşamba günü, saat 14:00'da Mahmutbey, Taşocağı Yolu Cad. No:21 D:3, 34218 Bağcılar/İstanbul adresinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 03.07.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 03.07.2023 tarihli ve 10862 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164945
BIST