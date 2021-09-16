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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

16.09.2021 18:48



***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Eylül 2021 tarihli toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır. Raporun sonuç kısmı aşağıda verilmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden Şirketimizin Ekspres Kiralama Dış Ticaret Sanayi Ltd.Şti. ile yaygın ve süreklilik arz eden hizmet satış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan 2020 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2021 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda Ekspres Kiralama Dış Ticaret Sanayi Ltd.Şti. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.
2020 yılında alış işlemlerinde ilişkili taraflarla satılan malın maliyetine göre %10 limitini aşan işlem olmamıştır, 2021 yılında da alışlarla ilgili aynı nitelikte işlem olması beklenmemektedir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964175


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Tam 3.173 3.255 -36,43  
Yarım 1.534 1.575 -17,63  
Çeyrek 769 787 -8,81  
Gümüş.Ons 22,83 22,85 -1,01  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 -0,22  
B. Petrol 75,44 75,44 -0,01  
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