***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
15.09.2020 23:19
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde 41.365.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelli olarak artırılarak 124.095.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan taslak izahname ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875195
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.097
18:057,4967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0068
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4973
En Düşük
7,4835
18:058,8855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0099
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,8855
En Düşük
8,8686
18:05470,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,15
|Açılış
|: 470,84
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
469,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|7,15
|203.307.988
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.778.241
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.094.516
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.602.678
|% 10,00
|
|EUKYO
|2,31
|11.485.094
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,60
|93.202.568
|% -10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.287.194
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|52.323.282
|% -9,99
|
|CRDFA
|4,56
|27.613.964
|% -9,88
|
|TSPOR
|4,94
|40.817.351
|% -9,85
|
|PETKM
|4,40
|1.871.644.888
|% 2,33
|
|KRDMD
|3,11
|1.479.240.754
|% -1,27
|
|ECILC
|6,89
|743.569.640
|% 3,92
|
|SISE
|6,35
|627.140.948
|% -1,24
|
|TUPRS
|81,45
|527.457.565
|% 0,12
|
|KRDMD
|3,11
|1.479.240.754
|% -1,27
|
|PETKM
|4,40
|1.871.644.888
|% 2,33
|
|IHLAS
|1,05
|295.515.393
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,81
|462.033.290
|% -1,09
|
|SKBNK
|1,46
|323.816.831
|% 0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4887
|7,4967
|% 0,09
|
|Euro
|8,8701
|8,8855
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,6295
|9,6778
|% 0,48
|
|Frank
|8,2176
|8,2671
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9918
|2,0018
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|471
|471
|0,07
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,15
|0,00
|