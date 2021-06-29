***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU KAR PAYI DAĞITIM İŞLEMLERİ HAKKINDA.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 02.06.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKGH00026 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, AKYHO, TREAKGH00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKGH00026 0 0B Grubu, AKYHO, TREAKGH00018 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.06.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda,a) Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı mali tablolarında (-10.815.022,43) TL tutarında dönem zararı bulunduğu,b) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği " hükümleri uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları göre hazırlanan 2020 yılı konsolide finansal tablolarında (-13.099.869,00)TL net dönem zararı ile anılan finansal tablolarda (-15.641.074) TL tutarında geçmiş yıl zararının bulunduğu, c) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı mali tablolarında dönem zararının bulunması ve konsolide finansal tablolarda da geçmiş yıl zararları bulunması nedeniyle dağıtılabilir dönem karının oluşmadığı dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması ve oluşan dönem zararlarının geçmiş yıl zararlarına eklenmesi hususları 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu'na teklif edilmiş,yönetim kurulunun teklifi oybirliği ile kabul edilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU (1).pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 41.365.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.540.609* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -13.099.869 -10.815.022,434. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı -13.099.869 -10.815.022,436. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -21.445.524 -10.815.022,437. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -34.545.393 -20.818.826,38Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 55.055 55.05510. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -34.490.338 -20.873.881,3811. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 0* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 017. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944917BIST