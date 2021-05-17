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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.05.2021 14:43



***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI VE SÜRESİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak,
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II–18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000-TL'den 500.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına,
2. Kurul'un kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline,
3. Konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AKYHO ESAS SÖZLEŞME TADİLİ MD6.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936533


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NTGAZ 10,89 10.872.097 % 10,00  
YBTAS 16.395,10 553.473 % 10,00  
ISBIR 8.552,50 3.506.525 % 10,00  
JANTS 79,90 301.321.627 % 9,98  
DOBUR 15,38 1.907.677 % 9,94  
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Altın Ons 1.865 1.865 -1,98  
Altın Gr. 501 501 1,98  
Cumhuriyet 3.305 3.355 37,00  
Tam 3.289 3.372 30,26  
Yarım 1.590 1.631 14,64  
Çeyrek 797 815 7,32  
Gümüş.Ons 28,13 28,16 -0,03  
Gümüş Gr. 7,54 7,55 0,02  
B. Petrol 69,12 69,12 -0,34  
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