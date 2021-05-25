***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI VE SÜRESİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 18.05.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.05.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'den 500.000.000 TL.'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5(beş) yıl süre için uzatılmasına ilişkin olarak,17.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirket esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i' başlıklı 6. maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine yönelik gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 18.05.2021 tarihinde başvuru yapılmıştı. İlgili başvurumuz kapsamında, esas sözleşme tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.05.2021 tarihli ve E-29833736-110.04.04-6555 sayılı yazısı ile onay verilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ AKYHO.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938056BIST