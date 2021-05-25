***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.05.2021 22:14
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI VE SÜRESİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 18.05.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.05.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'den 500.000.000 TL.'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5(beş) yıl süre için uzatılmasına ilişkin olarak,17.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirket esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i' başlıklı 6. maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine yönelik gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 18.05.2021 tarihinde başvuru yapılmıştı. İlgili başvurumuz kapsamında, esas sözleşme tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.05.2021 tarihli ve E-29833736-110.04.04-6555 sayılı yazısı ile onay verilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ AKYHO.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938056
BIST