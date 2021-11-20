***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
20.11.2021 20:04
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
BİNA
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Mahmutbey Mahallesi 2477.sokak N17 adresinde,2069 ada 11 parsel
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/11/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
VAR
Toplam Satış Bedeli
14.225.000,00 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
5.73
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
11.46
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
8.11
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
47.95
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
6.10
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
2.72
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
16.11.2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
ŞİRKETE NAKİT GİRİŞİ SAĞLAMAK
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
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Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
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Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
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Karşı Taraf
ABDULLAH PEHLİVAN
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
MALİYET YÖNTEMİ
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
15.11.2021
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
EGE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
MALİYET YÖNTEMİNE GÖRE 13.430.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR
Açıklamalar
Şirketimizin aktif hesaplarında kayıtlı olan Mahmutbey Mahallesi 2477.sokak N17 adresinde,2069 ada 11 parselde bulunan taşınmaz binamız 14.225.000,00 TL bedel ile satılmış ve tescil işlemleri tamamlanmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978859
BIST