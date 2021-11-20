***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiBİNASatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüMahmutbey Mahallesi 2477.sokak N17 adresinde,2069 ada 11 parselSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16/11/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VARToplam Satış Bedeli14.225.000,00 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)5.73Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)11.46Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)8.11Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)47.95Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)6.10İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)2.72Satış KoşullarıVadeli (Timed)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih16.11.2021Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞİRKETE NAKİT GİRİŞİ SAĞLAMAKElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı---Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği---Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi-----Karşı TarafABDULLAH PEHLİVANKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiMALİYET YÖNTEMİDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası15.11.2021Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıEGE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarMALİYET YÖNTEMİNE GÖRE 13.430.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİRAçıklamalarŞirketimizin aktif hesaplarında kayıtlı olan Mahmutbey Mahallesi 2477.sokak N17 adresinde,2069 ada 11 parselde bulunan taşınmaz binamız 14.225.000,00 TL bedel ile satılmış ve tescil işlemleri tamamlanmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978859BIST