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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

02.08.2023 09:03
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul  A.Ş.'nin  01.08.2023   tarih ve E-18454353-100.06-18800 sayılı yazısı ile Şirketimiz  hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı   hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.   Şirketimiz hisseleri üzerinde  gerçekleşen  olağan dışı  fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak  Sermaye  Piyasası    Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri "  başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. 
Kamuoyuna duyurulur.  
Saygılarımızla 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179474


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MMCAS 7,59 276.405 % 10,00  
SEYKM 8,37 7.472.092 % 9,99  
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Cumhuriyet 11.300 11.471 -48,00  
Tam 11.061 11.155 24,00  
Yarım 5.535 5.603 12,00  
Çeyrek 2.767 2.802 6,00  
Gümüş.Ons 24,29 24,31 0,00  
Gümüş Gr. 21,05 21,08 0,02  
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