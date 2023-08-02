***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
02.08.2023 09:03
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 01.08.2023 tarih ve E-18454353-100.06-18800 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179474
BIST
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10:207.206
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 37,74
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.235
10:2026,9746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0389
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,4330
En Düşük
26,9005
10:2029,6602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0520
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2683
En Düşük
29,5443
10:201.690,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,81
|Açılış
|: 1.690,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.716,04
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler10:18
|TETMT
|587,40
|2.996.146
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|276.405
|% 10,00
|
|SEYKM
|8,37
|7.472.092
|% 9,99
|
|MRSHL
|697,00
|31.048.644
|% 9,99
|
|UZERB
|269,80
|797.799
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|1.284.255
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|9.103.352
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|3.564.194
|% -9,98
|
|OYAYO
|36,72
|23.330.362
|% -8,57
|
|SNPAM
|17,70
|155.795
|% -7,18
|
|SASA
|65,55
|1.231.153.061
|% 1,79
|
|THYAO
|234,00
|933.481.613
|% 1,30
|
|ASTOR
|114,40
|817.835.341
|% 1,15
|
|ASELS
|75,35
|522.282.963
|% 1,07
|
|YKBNK
|14,32
|492.047.516
|% -0,07
|
|EKGYO
|8,60
|313.757.531
|% 0,35
|
|YKBNK
|14,32
|492.047.516
|% -0,07
|
|GSDHO
|5,96
|185.441.676
|% 4,01
|
|IHYAY
|1,38
|35.935.476
|% 7,81
|
|ZOREN
|4,32
|101.641.085
|% 0,93
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9561
|26,9750
|% 0,15
|
|Euro
|29,6436
|29,6525
|% 0,15
|
|Sterlin
|34,3389
|34,5111
|% 0,06
|
|Frank
|30,6617
|30,8464
|% 0,01
|
|Riyal
|7,1697
|7,2057
|% 0,15
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|5,75
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|5,81
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.061
|11.155
|24,00
|
|Yarım
|5.535
|5.603
|12,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.802
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|21,05
|21,08
|0,02
|
|B. Petrol
|85,69
|85,69
|0,78
|