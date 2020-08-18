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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.08.2020 09:28
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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimiz Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ile Antalya TEİAŞ 19.Bölge Müdürlüğü arasında 28/12/2017 tarihinde imzalanan 3 yıl süreli (01.01.2018-31.12.2020)Özel Güvenlik Hizmet Alımı sözleşmesi ile ilgili olarak Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. tarafından  4735 satılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu'nun ''Sözleşmelerin Devri''başlıklı 16. maddesine istinaden YAŞAR SÜSLÜ ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM ALARM ve KORUMA HİZMETLERİ Limited Şirketine devri için idareye yazılı başvuru yapılmış ve idarece 29/07/2020 tarih ve E 262030 sayılı Makam Oluru yazısı ile sözleşmenin devri uygun bulunmuştur.Asıl sözleşme bedeli (KDV hariç )22.394.370,00 TL. olup, devir alacak kişiye denk gelen sözleşme bedeli 4.572.231,00 TL. dir.Devir alan şirketin işe başlama tarihi 17/08/2020, bitiş tarihi 31/12/2020 dir.Akdeniz Güvenlik Hizmetleri ile Yaşar Süslü Özel Güvenlik Eğitim Alarm ve Koruma Hizmetleri Limited Şirketi arasında 14.08.2020 tarihinde imzalanan sözleşme,17.08.2020 tarihinde Kayseri Birinci Noterliği tarafından tasdik edilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869592


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Yarım 1.509 1.548 32,16  
Çeyrek 757 774 16,09  
Gümüş.Ons 27,97 28,01 0,49  
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