***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ile Antalya TEİAŞ 19.Bölge Müdürlüğü arasında 28/12/2017 tarihinde imzalanan 3 yıl süreli (01.01.2018-31.12.2020)Özel Güvenlik Hizmet Alımı sözleşmesi ile ilgili olarak Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. tarafından 4735 satılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu'nun ''Sözleşmelerin Devri''başlıklı 16. maddesine istinaden YAŞAR SÜSLÜ ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM ALARM ve KORUMA HİZMETLERİ Limited Şirketine devri için idareye yazılı başvuru yapılmış ve idarece 29/07/2020 tarih ve E 262030 sayılı Makam Oluru yazısı ile sözleşmenin devri uygun bulunmuştur.Asıl sözleşme bedeli (KDV hariç )22.394.370,00 TL. olup, devir alacak kişiye denk gelen sözleşme bedeli 4.572.231,00 TL. dir.Devir alan şirketin işe başlama tarihi 17/08/2020, bitiş tarihi 31/12/2020 dir.Akdeniz Güvenlik Hizmetleri ile Yaşar Süslü Özel Güvenlik Eğitim Alarm ve Koruma Hizmetleri Limited Şirketi arasında 14.08.2020 tarihinde imzalanan sözleşme,17.08.2020 tarihinde Kayseri Birinci Noterliği tarafından tasdik edilmiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869592BIST