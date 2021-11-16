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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.11.2021 19:46
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Şirketimiz  yönetim kurulu üyeleri 16.11.2021 tarihinde yapmış oldukları toplantı sonucunda merkezi İstanbul ili Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 2477.Sokak, Akdeniz Girişim Holding, Blok N17 adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 313164,5 sicil numarasında kayıtlı şirketin faaliyetini genişletmek amacıyla
 
1.     Ankara ili, Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi, Fen İşleri Caddesi, N4/B adresinde bir şube açılmasına,
2.      Şube unvanının Nanox Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim  Şirketi Ankara Şubesi olmasına,
3.      Şubeye  sermaye ayrılmamasına
4.      T.C. uyruklu Ankara İli, Çankaya İlçes,i Tellikaya Sokak, Saimbey Apartmanı, N17/12 Cebeci adresinde ikamet eden Ziya Demir'in 3 yıl süre ile şubeyi münferit imzası ile temsil etmek üzere şube müdürü olarak atanmasına,
        İş bu kararın Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bildirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978155


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