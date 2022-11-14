***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı Salda Tarım ve Hayvancılık A.Ş ne ait, Edirne İli Lalapaşa İlçesi Tuğlalık 132 Ada 60 Parseldeki 77.314,18 m2 arazi 5.300.000,00 TL bedel ile satılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla....http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079889BIST