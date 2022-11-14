***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.11.2022 18:57
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Salda Tarım ve Hayvancılık A.Ş ne ait, Edirne İli Lalapaşa İlçesi Tuğlalık 132 Ada 60 Parseldeki 77.314,18 m2 arazi 5.300.000,00 TL bedel ile satılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079889
BIST
17:594.570
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 114,67
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.571
En Düşük
4.450
17:5918,6170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0721
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6422
En Düşük
18,5015
17:5919,2653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0451
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2664
En Düşük
19,1054
17:591.059,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,83
|Açılış
|: 1.059,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.061,67
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IEYHO
|1,87
|157.445.516
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|189.394.205
|% 10,00
|
|CONSE
|9,46
|339.798.411
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|724.758.071
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|975.099.503
|% -9,93
|
|GLBMD
|10,20
|33.156.271
|% -6,85
|
|BRKO
|2,18
|1.138.064
|% -6,84
|
|FENER
|66,05
|409.157.479
|% -6,44
|
|SELVA
|11,78
|220.932.843
|% -5,15
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% -1,61
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 7,31
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 2,30
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 6,79
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 2,82
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% -0,88
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5937
|18,6268
|% 0,44
|
|Euro
|19,2353
|19,2750
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,7757
|21,8849
|% -0,57
|
|Frank
|19,6674
|19,7859
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9352
|4,9599
|% 0,36
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|2,58
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.059
|4,57
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.989
|7.126
|108,00
|
|Yarım
|3.394
|3.484
|53,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.741
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|22,00
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|13,08
|13,10
|0,18
|
|B. Petrol
|94,09
|94,09
|-1,90
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59KOZAL
Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
-
17:58CEMAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 083, 550 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
-
17:56BMSTL
Yüzde 5.77 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN