***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Akdeniz Yatırım Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarının 2022 ve 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan dönemi karşılaştırmalı net satış rakamları aşağıdadır.BAĞLI ORTAKLIKLAR2022 Dönemi2023 DönemiNet SatışlarNet SatışlarNANOX KİMYASAL ÜRÜNLER SAN VE TİC A.Ş.90.052,16 TL644.254.,70 TLTARSAN GIDA TUR İNŞ OTO SAN DIŞ TİC PAZ A.Ş.5.696.716,98 TL10.499.524,08 TLMİLYA ENDÜSTRİ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.1.562.862,49 TL3.902.984,31 TLBağlı ortaklığımız Tarsan Gıda Tur İnş. Oto. San. Dış Tic. Paz. A.Ş. ‘nin ihracat yaptığı ülkelere Suudi Arabistan ve Orta Amerika ülkesi Panama'da eklenmiştir. Ayrıca İsrail'e gerçekleştirilen ihracatımızın hacmi yeni satış kanallarının oluşması neticesinde artacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155425BIST