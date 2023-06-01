***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2023 18:21
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Akdeniz Yatırım Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarının 2022 ve 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan dönemi karşılaştırmalı net satış rakamları aşağıdadır.
BAĞLI ORTAKLIKLAR
2022 Dönemi
2023 Dönemi
Net Satışlar
Net Satışlar
NANOX KİMYASAL ÜRÜNLER SAN VE TİC A.Ş.
90.052,16 TL
644.254.,70 TL
TARSAN GIDA TUR İNŞ OTO SAN DIŞ TİC PAZ A.Ş.
5.696.716,98 TL
10.499.524,08 TL
MİLYA ENDÜSTRİ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1.562.862,49 TL
3.902.984,31 TL
Bağlı ortaklığımız Tarsan Gıda Tur İnş. Oto. San. Dış Tic. Paz. A.Ş. ‘nin ihracat yaptığı ülkelere Suudi Arabistan ve Orta Amerika ülkesi Panama'da eklenmiştir. Ayrıca İsrail'e gerçekleştirilen ihracatımızın hacmi yeni satış kanallarının oluşması neticesinde artacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155425
BIST
17:594.960
En Düşük
|Değişim
|: 1,49%
|| 72,89
|Açılış
|: 4.929
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
4.929
En Yüksek
5.007
17:5920,8088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0210
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
17:5922,6707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,4110
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
22,6707
En Düşük
22,2066
17:591.324,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 11,98
|Açılış
|: 1.324,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|199,10
|477.847.006
|% 10,00
|
|YAPRK
|46,00
|13.477.562
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,26
|206.272.860
|% 9,98
|
|OTTO
|130,00
|2.068.170
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|78.692.693
|% 9,97
|
|MARKA
|12,51
|6.429.690
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|154.316.554
|% -9,94
|
|BURCE
|124,30
|273.258.083
|% -7,24
|
|HURGZ
|3,83
|40.330.113
|% -4,96
|
|LIDER
|68,55
|50.998.003
|% -4,66
|
|THYAO
|147,00
|6.107.264.770
|% 2,23
|
|ASTOR
|55,20
|3.318.930.015
|% 5,14
|
|GARAN
|27,14
|3.119.535.291
|% 1,34
|
|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
|
|KOZAL
|23,18
|2.382.926.684
|% 0,70
|
|YKBNK
|10,53
|2.374.392.799
|% 3,24
|
|EKGYO
|7,24
|1.414.773.666
|% 1,83
|
|ISCTR
|11,40
|2.164.383.316
|% 2,24
|
|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
|
|ALBRK
|2,58
|347.667.829
|% 3,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8037
|20,8088
|% 0,10
|
|Euro
|22,4367
|22,6707
|% 1,85
|
|Sterlin
|26,0046
|26,1350
|% 0,81
|
|Frank
|22,8426
|22,9802
|% 0,42
|
|Riyal
|5,5314
|5,5592
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|17,96
|
|Altın Gr.
|1.325
|1.325
|12,89
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-2,00
|
|Tam
|9.045
|9.280
|-1,17
|
|Yarım
|4.453
|4.570
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.234
|2.292
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|15,97
|15,99
|0,26
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|2,48
|