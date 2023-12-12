***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2023 12:52
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı Milya Endüstri Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınan Türkiye'de alanında tek all-plastik, geri dönüştürülebilir sıvı sabun ve dezenfektan pompası kalıp ve montaj makinesi teslim alınmıştır.Test üretimine başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224852
BIST
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15:437.754
En Düşük
|Değişim
|: 0,33%
|| 25,29
|Açılış
|: 7.727
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|Önceki Kapanış
|: 7.728
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7.662
En Yüksek
7.782
15:4329,0435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0424
|Açılış
|: 29,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
15:4331,3895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1431
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4089
En Düşük
31,0997
15:431.856,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 10,28
|Açılış
|: 1.856,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.857,49
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler15:41
|AVTUR
|9,68
|23.100.751
|% 10,00
|
|CATES
|83,60
|10.689.012
|% 10,00
|
|EYGYO
|26,40
|55.470.969
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|44.211.330
|% 9,99
|
|EDIP
|18,73
|229.611.983
|% 9,98
|
|BTCIM
|126,90
|452.328.217
|% -10,00
|
|EKIZ
|44,54
|1.498.414
|% -9,98
|
|PRZMA
|43,00
|56.563.706
|% -9,97
|
|KRGYO
|40,84
|63.471.136
|% -9,96
|
|LIDER
|51,15
|208.065.241
|% -8,58
|
|THYAO
|249,90
|6.658.049.887
|% 1,46
|
|TUPRS
|148,40
|3.244.223.246
|% -0,27
|
|AKBNK
|36,92
|3.113.749.932
|% 5,79
|
|ISCTR
|22,64
|3.005.389.806
|% 3,19
|
|YKBNK
|20,46
|2.441.869.707
|% 4,44
|
|EKGYO
|7,47
|1.216.778.648
|% -0,53
|
|AGROT
|14,03
|2.243.790.466
|% -8,12
|
|ISCTR
|22,64
|3.005.389.806
|% 3,19
|
|YKBNK
|20,46
|2.441.869.707
|% 4,44
|
|AKBNK
|36,92
|3.113.749.932
|% 5,79
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0388
|29,0471
|% 0,16
|
|Euro
|31,3806
|31,3992
|% 0,49
|
|Sterlin
|36,4032
|36,5857
|% 0,30
|
|Frank
|33,0948
|33,2942
|% 0,66
|
|Riyal
|7,7189
|7,7576
|% 0,16
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,98
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|926,32
|928,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,60
|984,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,50
|75,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.988,31
|1.988,63
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:41
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15:56YKBNK
Yüzde 4.54 oranında artışla 20.48 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 213, 429 adet işlem
-
15:55ICBCT
Yüzde 9.98 oranında artışla 18.51 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 805, 338 adet işlem
-
15:54MEKAG
Yüzde 5.49 oranında artışla 70.15 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 389, 073 adet işlem
-
15:53PKENT
Yüzde 7.37 oranında artışla 280.50 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 999 adet işlem
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15:52XU100
Endeks 7, 775 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 50, 820.00 milyon TL de