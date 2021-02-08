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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.02.2021 17:26



***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İZAHNAME(SPK TARAFINDAN ONAYLANAN)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 41.365.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 124.095.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKGH00026 3.124.826,042 6.249.652,084 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKGH00026 Nâma
B Grubu, AKYHO, TREAKGH00018 38.240.173,958 76.480.347,916 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AKYHO, TREAKGH00018 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 41.365.000 82.730.000,000 200,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 15.09.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.01.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 01.09.2020 tarihli açıklamamızda duyurmuş olduğumuz Yönetim Kurulu'nun bedelli sermaye arttırımı kararına istinaden, 150.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak sureti ile %200 oranında bedelli sermaye arttırımı yapılarak, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 41.365.000 TL'den 82.730.000 TL arttırılması sonucunda 124.095.000 TL'ye çıkartılması kapsamında, hazırlanan İzahnamenin onaylanması talebi ile 15.09.2020 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Yapılan başvurumuzun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.01.2021 tarih ve 2021/4 sayılı haftalık bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname 08.02.2021 tarihli SPK yazısı ile tarafımıza ulaşmış olup ektedir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ONAYLI İZAHNAME.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908292


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Tam 2.764 2.834 71,67  
Yarım 1.336 1.371 34,66  
Çeyrek 670 686 17,34  
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