***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.04.2021 18:36
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SERMAYE ARTIRIMI SONRASI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİNİN TESCİL VE İLANI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 41.365.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 124.095.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKGH00026 3.124.826,042 6.249.652,084 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKGH00026 Nâma A Grubu, AKYH1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAKGH00036
B Grubu, AKYHO, TREAKGH00018 38.240.173,958 76.480.347,916 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AKYHO, TREAKGH00018 Nâma B Grubu, AKYHO(RÜÇHAN), TRRAKGH00044 627.433,842
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 41.365.000 82.730.000,000 200,00000 627.433,842
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 11.02.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 25.02.2021
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.03.2021
SPK Başvuru Tarihi 15.09.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.01.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 15.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 12.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 05.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesinin 124.095.000 TL olmasına ilişkin olarak Esas Sözleşmesi'nin ''Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i ''başlıklı 6. maddesinin değişikliği T.C.İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AKDENİZ YATIRIM SERMAYE ARTIRIM TESCİL.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923541
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