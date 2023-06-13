***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI İÇİN SERMAYE PİYASASI KURULU'NA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 124.095.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 248.190.001Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKGH00026 9.374.478,126 9.374.479,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKGH00026 NâmaB Grubu, AKYHO, TREAKGH00018 114.720.521,874 114.720.522,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AKYHO, TREAKGH00018 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 124.095.000 124.095.001,000 100,00000Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.06.2023SPK Başvuru Tarihi 13.06.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından 17.05.2023 tarihli açıklamamızda duyurmuş olduğumuz Yönetim Kurulu'nun bedelli sermaye artırımı kararına istinaden, 500.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak sureti ile %100 oranında bedelli sermaye artırımı yaparak, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 124.095.000 TL'den 248.190.000 TL'ye çıkartılması kapsamında, İzahnamenin onaylanması talebi ile 13.06.2023 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158483BIST