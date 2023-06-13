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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.06.2023 22:00
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI İÇİN SERMAYE PİYASASI KURULU'NA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 124.095.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 248.190.001

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKGH00026 9.374.478,126 9.374.479,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKGH00026 Nâma
B Grubu, AKYHO, TREAKGH00018 114.720.521,874 114.720.522,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AKYHO, TREAKGH00018 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 124.095.000 124.095.001,000 100,00000

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.06.2023
SPK Başvuru Tarihi 13.06.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 17.05.2023 tarihli açıklamamızda duyurmuş olduğumuz Yönetim Kurulu'nun bedelli sermaye artırımı kararına istinaden, 500.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak sureti ile %100 oranında bedelli sermaye artırımı yaparak, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 124.095.000 TL'den 248.190.000 TL'ye çıkartılması kapsamında, İzahnamenin onaylanması talebi ile 13.06.2023 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158483


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