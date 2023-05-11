***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
11.05.2023 18:50
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2020,05.06.2021,27.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu ekte yer almaktadır. Bedelli Sermaye Artırımı sürecimiz ile birlikte ilan edilmiş olan 26.11.2020 tarihli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yeri Raporunda belirtmiş olduğumuz yatırımlar tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız,
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150565
BIST
18:054.848
En Yüksek
|Değişim
|: 7,87%
|| 353,53
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.872
En Düşük
4.492
18:0519,5778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0393
|Açılış
|: 21,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
18:0521,4033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0410
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,2943
18:051.267,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -7,78
|Açılış
|: 1.267,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.286,24
En Düşük
1.264,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|267,40
|323.609.930
|% 10,00
|
|TUPRS
|71,50
|3.750.347.395
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|31.753.108
|% 10,00
|
|FROTO
|575,40
|1.492.439.698
|% 10,00
|
|ULKER
|35,64
|547.650.075
|% 10,00
|
|DURDO
|33,30
|56.668.028
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|5.753.671
|% -10,00
|
|GRTRK
|18,40
|1.143.662.025
|% -9,98
|
|CUSAN
|15,88
|74.059.727
|% -9,98
|
|BIGCH
|22,54
|1.645.023.291
|% -8,89
|
|THYAO
|136,30
|7.906.719.813
|% 7,49
|
|ISCTR
|14,10
|5.887.613.327
|% 9,98
|
|EREGL
|31,10
|4.797.883.187
|% 5,71
|
|SISE
|40,40
|4.403.940.278
|% 9,96
|
|KCHOL
|96,60
|4.186.874.197
|% 9,96
|
|ISCTR
|14,10
|5.887.613.327
|% 9,98
|
|EKGYO
|5,93
|2.082.641.575
|% 8,81
|
|YKBNK
|11,53
|3.230.487.052
|% 9,91
|
|SKBNK
|2,44
|523.001.322
|% 8,93
|
|KOZAL
|17,25
|3.423.150.168
|% 5,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5573
|19,5620
|% 0,12
|
|Euro
|21,3694
|21,3781
|% -0,31
|
|Sterlin
|24,3987
|24,5211
|% -0,75
|
|Frank
|21,7865
|21,9177
|% -0,36
|
|Riyal
|5,2017
|5,2278
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.014
|-16,18
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|-8,09
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.678
|4.859
|123,00
|
|Çeyrek
|2.332
|2.422
|61,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|-1,20
|
|Gümüş Gr.
|15,20
|15,21
|-0,74
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|-1,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, SASA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 340, 5 artarak (% 8.42 ) 4, 386
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, DOHOL, ALFAS, SARKY, HLGYO, MEGAP, ISGYO, AKBNK, RYSAS, KRGYO
-
17:56
KFEIN, PRZMA, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 425, 24 artarak (% 8.54 ) 5, 407