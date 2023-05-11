***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.11.2020,05.06.2021,27.08.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu ekte yer almaktadır. Bedelli Sermaye Artırımı sürecimiz ile birlikte ilan edilmiş olan 26.11.2020 tarihli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yeri Raporunda belirtmiş olduğumuz yatırımlar tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız,Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150565BIST