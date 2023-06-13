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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

13.06.2023 23:14
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişki


***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 12.06.2023 tarih ve 11 no lu kararı ile onaylanan Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
   Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158491


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Tam 9.871 10.127 17,11  
Yarım 4.815 4.904 5,00  
Çeyrek 2.407 2.452 3,00  
Gümüş.Ons 23,67 23,71 0,03  
Gümüş Gr. 17,99 18,01 0,01  
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