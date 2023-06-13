***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
13.06.2023 23:14
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 12.06.2023 tarih ve 11 no lu kararı ile onaylanan Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158491
BIST
18:055.429
En Düşük
|Değişim
|: -2,86%
|| -159,93
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
18:0523,6548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0235
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,6674
En Düşük
23,5959
18:0525,5173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0387
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,5465
En Düşük
25,2311
18:051.478,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.478,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.479,17
En Düşük
1.474,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|50.941,00
|2.648.932
|% 10,00
|
|METUR
|5,17
|56.129.639
|% 10,00
|
|VKFYO
|17,38
|31.961.933
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|233.163.823
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|299.742.432
|% 9,98
|
|SASA
|56,35
|6.813.468.928
|% -9,98
|
|PENTA
|25,10
|1.343.743.083
|% -9,97
|
|ETYAT
|4,44
|3.138.084
|% -9,39
|
|BRSAN
|238,30
|973.999.617
|% -8,70
|
|EUKYO
|5,47
|8.599.189
|% -8,53
|
|THYAO
|177,80
|8.391.542.504
|% -3,00
|
|SASA
|56,35
|6.813.468.928
|% -9,98
|
|EREGL
|37,40
|4.356.360.468
|% -1,42
|
|KRDMD
|21,58
|3.878.695.630
|% 1,03
|
|AKBNK
|18,03
|3.496.442.882
|% -0,28
|
|EKGYO
|7,41
|2.287.417.345
|% -4,14
|
|YKBNK
|11,75
|3.276.153.343
|% -0,76
|
|ISCTR
|12,98
|2.660.048.482
|% -0,92
|
|AKBNK
|18,03
|3.496.442.882
|% -0,28
|
|KRDMD
|21,58
|3.878.695.630
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6218
|23,6612
|% 0,13
|
|Euro
|25,4202
|25,5045
|% 0,10
|
|Sterlin
|29,7162
|29,8652
|% -0,00
|
|Frank
|26,0154
|26,1721
|% 0,02
|
|Riyal
|6,2834
|6,3149
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|0,83
|
|Altın Gr.
|1.478
|1.478
|1,49
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.815
|4.904
|5,00
|
|Çeyrek
|2.407
|2.452
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|17,99
|18,01
|0,01
|
|B. Petrol
|74,21
|74,21
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
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Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
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17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
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17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem