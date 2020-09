***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİnternet Adresi www.akdenizyh.comElektronik Posta AdresiE-postawww.akdenizyh.comFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Holding, sınai, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon, her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, turizm sektörü ve benzeri konularda iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, faktöring ve finansal kiralama ve benzeri finansal şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara pay sahibi veya ortak sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu ve olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 03.07.2012 TÜRKİYE BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST ANA / BIST TÜM-100 / BIST MALİ / BIST İSTANBUL / BIST TÜM ANA PAZAR-GRUP 1Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAkdeniz Teknoloji Güv. Ve Sav. Sist. San. ve Tic. A.Ş Teknolojik güvenlik 500.000,00 500.000,00 TRY 51 Bağlı OrtaklıkMAİ OTOMOTİV VE TEKNOLOJİ SAVUNMA VE SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş SAVUNMA SANAYİİ 1000000 500000 TRY 50 Bağlı OrtaklıkTanıtek Bilişim Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş Yazılım, Bilişim, Donanım 10000000 5000000 TRY 50 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875200BIST