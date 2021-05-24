***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.05.2021 14:58
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Akdeniz Teknoloji Güv. Ve Sav. Sist. San. ve Tic. A.Ş Teknolojik güvenlik 18000000 864000 TRY 48 Bağlı Ortaklık
MAİ OTOMOTİV VE TEKNOLOJİ SAVUNMA VE SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş SAVUNMA SANAYİİ 1000000 500000 TRY 50 Bağlı Ortaklık
Tanıtek Bilişim Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş Yazılım, Bilişim, Donanım 10000000 5000000 TRY 50 Bağlı Ortaklık
Milya Endüstri Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Plastik Sanayi 30061000 25000000 TRY 62,50 Bağlı Ortaklık
ATG ÇEVRE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Atık yönetimi,geri dönüşüm 750000 3000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937452
BIST
16:361.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,52
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
16:368,3926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0228
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
16:3610,2642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0049
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
16:36507,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,46
|Açılış
|: 507,61
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler16:36
|TRILC
|42,90
|113.647.312
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.499.896
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.442.937
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.104.201
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.616.176
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|20.988.290
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.366.691
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,26
|34.113.743
|% -8,77
|
|UZERB
|43,00
|81.927
|% -6,40
|
|GARAN
|8,06
|870.415.227
|% -1,23
|
|ASELS
|15,41
|649.019.171
|% 1,72
|
|FENER
|33,68
|619.136.233
|% 7,19
|
|KOZAL
|128,40
|566.543.533
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,05
|529.547.535
|% 0,25
|
|GARAN
|8,06
|870.415.227
|% -1,23
|
|TSKB
|1,39
|145.477.364
|% 1,46
|
|KARSN
|4,90
|453.470.625
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,16
|198.415.657
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|148.299.586
|% 0,51
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3904
|8,3926
|% -0,27
|
|Euro
|10,2569
|10,2642
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,8510
|11,9104
|% -0,18
|
|Frank
|9,3290
|9,3852
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2334
|2,2446
|% -0,17
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-1,40
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|14,00
|
|Tam
|3.338
|3.422
|13,75
|
|Yarım
|1.613
|1.655
|6,65
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,75
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,02
|
|B. Petrol
|67,38
|67,38
|1,03
|
Seans Raporu
16:36
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16:49ANELE
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 299, 246 adet işlem
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KCHOL, PETKM
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16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 23 kaybederek (% -0.18 ) 1, 254
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BASCM, SONME, TRILC, TDGYO, SEYKM, MERKO
-
16:48
EUKYO, SEYKM, TLMAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında