***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAkdeniz Teknoloji Güv. Ve Sav. Sist. San. ve Tic. A.Ş Teknolojik güvenlik 18000000 864000 TRY 48 Bağlı OrtaklıkMAİ OTOMOTİV VE TEKNOLOJİ SAVUNMA VE SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş SAVUNMA SANAYİİ 1000000 500000 TRY 50 Bağlı OrtaklıkTanıtek Bilişim Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş Yazılım, Bilişim, Donanım 10000000 5000000 TRY 50 Bağlı OrtaklıkMilya Endüstri Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Plastik Sanayi 30061000 25000000 TRY 62,50 Bağlı OrtaklıkATG ÇEVRE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Atık yönetimi,geri dönüşüm 750000 3000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937452BIST