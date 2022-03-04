***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.03.2022 15:24
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi BALANCE GÜNEŞLİ No:19-6 Daire: 16 Bağcılar / İstanbul 0212 465 88 78 0212 465 88 70
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ÖZLEM NAZLI ARIKAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 03.10.2019 5544113444 yatirimciiliskileri@akdenizyh.com düzey3214125.kurumsal yönetim0334 kredi derecelendirme902128 türev lisans 902448
02124658878 info@akdenizyh.com
muhasebe@akdenizgh.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007284
BIST
15:142.004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -19,41
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
15:1414,2421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1279
|Açılış
|: 14,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
15:1415,6548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0108
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
15:14891,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 11,94
|Açılış
|: 891,12
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler15:14
|AVOD
|1,45
|17.333.030
|% 45,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.115.611
|% 9,95
|
|DOHOL
|2,91
|676.919.004
|% 9,81
|
|ODAS
|1,46
|389.502.406
|% 9,77
|
|YUNSA
|14,51
|35.746.158
|% 9,34
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,05
|55.276.319
|% -6,15
|
|EDATA
|22,40
|15.677.214
|% -5,96
|
|DOCO
|1.229,00
|22.501.420
|% -5,93
|
|ACSEL
|24,08
|16.981.006
|% -5,64
|
|KRDMD
|13,47
|3.430.211.499
|% -1,03
|
|EREGL
|34,52
|1.930.927.727
|% -2,32
|
|THYAO
|25,38
|1.433.321.246
|% -2,16
|
|ASELS
|24,42
|1.127.791.270
|% 2,52
|
|KOZAL
|130,40
|1.025.016.303
|% 1,16
|
|ODAS
|1,46
|389.502.406
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,47
|3.430.211.499
|% -1,03
|
|DOHOL
|2,91
|676.919.004
|% 9,81
|
|PETKM
|8,03
|921.600.859
|% 1,65
|
|YKBNK
|3,64
|418.501.370
|% -0,55
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2279
|14,2421
|% 0,91
|
|Euro
|15,6199
|15,6548
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,8284
|18,9229
|% 0,31
|
|Frank
|15,4342
|15,5272
|% 0,87
|
|Riyal
|3,7779
|3,7968
|% 0,74
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|12,60
|
|Altın Gr.
|890
|890
|11,24
|
|Cumhuriyet
|5.891
|5.980
|80,00
|
|Tam
|5.868
|6.016
|78,04
|
|Yarım
|2.836
|2.910
|37,75
|
|Çeyrek
|1.423
|1.455
|18,88
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|0,08
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,17
|