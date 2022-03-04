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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.03.2022 15:24
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi BALANCE GÜNEŞLİ No:19-6 Daire: 16 Bağcılar / İstanbul 0212 465 88 78 0212 465 88 70

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ÖZLEM NAZLI ARIKAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 03.10.2019 5544113444 yatirimciiliskileri@akdenizyh.com düzey3214125.kurumsal yönetim0334 kredi derecelendirme902128 türev lisans 902448
02124658878 info@akdenizyh.com
muhasebe@akdenizgh.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007284


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BIST En Aktif Hisseler15:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVOD 1,45 17.333.030 % 45,00  
MEDTR 11,93 22.115.611 % 9,95  
DOHOL 2,91 676.919.004 % 9,81  
ODAS 1,46 389.502.406 % 9,77  
YUNSA 14,51 35.746.158 % 9,34  
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15:14 Alış Satış %  
Dolar 14,2279 14,2421 % 0,91  
Euro 15,6199 15,6548 % 0,07  
Sterlin 18,8284 18,9229 % 0,31  
Frank 15,4342 15,5272 % 0,87  
Riyal 3,7779 3,7968 % 0,74  
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15:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.949 1.950 12,60  
Altın Gr. 890 890 11,24  
Cumhuriyet 5.891 5.980 80,00  
Tam 5.868 6.016 78,04  
Yarım 2.836 2.910 37,75  
Çeyrek 1.423 1.455 18,88  
Gümüş.Ons 25,22 25,25 0,04  
Gümüş Gr. 11,51 11,52 0,08  
B. Petrol 113 113 2,17  
Seans Raporu 15:14
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