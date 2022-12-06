***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.12.2022 21:02
40000 TRY 80 Bağlı Ortaklık
Diğer Hususlar
Açıklama Şirketimiz Akdeniz Yatırım Holding bağlı ortaklıklarından ATG ÇEVRE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
GÜNPAK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
SALDA TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve
NANOX KİMYASAL ÜRÜNLER SAN VE TİC A.Ş.'nin paylarının %0,10 oranında 1 TL nominal bedelle Sn.Esad Şimşek'e devri gerçekleşmiş, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084996
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,37
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0045
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
18:0519,5045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0443
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,4899
18:051.059,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,05
|Açılış
|: 1.059,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|122,10
|33.341.847
|% 10,00
|
|HKTM
|83,60
|74.466.887
|% 10,00
|
|AYES
|56,65
|2.689.082
|% 10,00
|
|BALAT
|15,97
|4.698.981
|% 9,99
|
|KSTUR
|348,00
|924.102
|% 9,99
|
|PEKGY
|3,33
|370.674.442
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|413.194.019
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% -9,97
|
|UZERB
|133,00
|3.288.203
|% -9,95
|
|UFUK
|70,20
|7.081.077
|% -9,94
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% -2,16
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,33
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% -0,41
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.526.962
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6223
|18,6381
|% 0,00
|
|Euro
|19,4845
|19,4999
|% -0,25
|
|Sterlin
|22,5500
|22,6631
|% -0,34
|
|Frank
|19,6879
|19,8065
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9406
|4,9654
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|2,86
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|1,16
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.133
|7.190
|22,00
|
|Yarım
|3.454
|3.515
|10,00
|
|Çeyrek
|1.732
|1.757
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,13
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,22
|13,23
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,24
|79,24
|-3,44
|
Seans Raporu
18:05
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17:57ATAGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 689 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, PGSUS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 24 artarak (% 1.04 ) 4, 380
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KSTUR, DGNMO, BARMA, DAGI, RHEAG, BRKSN, KRDMA, KRDMB, ERCB
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS, YESIL, PEKGY