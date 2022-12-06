***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









40000 TRY 80 Bağlı OrtaklıkDiğer HususlarAçıklama Şirketimiz Akdeniz Yatırım Holding bağlı ortaklıklarından ATG ÇEVRE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,GÜNPAK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,SALDA TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ veNANOX KİMYASAL ÜRÜNLER SAN VE TİC A.Ş.'nin paylarının %0,10 oranında 1 TL nominal bedelle Sn.Esad Şimşek'e devri gerçekleşmiş, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084996BIST