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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.12.2022 21:02
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

40000 TRY 80 Bağlı Ortaklık

Diğer Hususlar
Açıklama Şirketimiz Akdeniz Yatırım Holding bağlı ortaklıklarından ATG ÇEVRE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
GÜNPAK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
SALDA TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve
NANOX KİMYASAL ÜRÜNLER SAN VE TİC A.Ş.'nin paylarının %0,10 oranında 1 TL nominal bedelle Sn.Esad Şimşek'e devri gerçekleşmiş, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084996


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HKTM 83,60 74.466.887 % 10,00  
AYES 56,65 2.689.082 % 10,00  
BALAT 15,97 4.698.981 % 9,99  
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Tam 7.133 7.190 22,00  
Yarım 3.454 3.515 10,00  
Çeyrek 1.732 1.757 5,00  
Gümüş.Ons 22,09 22,13 -0,11  
Gümüş Gr. 13,22 13,23 -0,09  
B. Petrol 79,24 79,24 -3,44  
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