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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.09.2023 18:27
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
MİLYA ENDÜSTRİ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PLASTİK SANAYİ 40000000 25600000 TRY 64 Bağlı Ortaklık
ATG ÇEVRE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ATIK YÖNETİMİ,GERİ DÖNÜŞÜM 3000000 2997000 TRY 99,90 Bağlı Ortaklık
GÜNPAK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ENERJİ SEKTÖRÜ 20000000 19980000 TRY 99,90 Bağlı Ortaklık
SALDA TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TARIM VE HAYVANCILIK 15000000 14985000 TRY 99,90 Bağlı Ortaklık
NANOX KİMYASAL ÜRÜNLER SAN VE TİC A.Ş. KİMYA VE YAN SANAYİ SEKTÖRÜ 23110000 23086890 TRY 99,90 Bağlı Ortaklık
TARSAN GIDA TUR İNŞ OTO SAN DIŞ TİC PAZ A.Ş KİMYA TEMİZLİK ÜRÜNLERİSEKTÖRÜ 5000000 40000 TRY 80 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194635


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EBEBK 74,80 51.046.662 % 10,00  
BRKVY 50,05 81.954.385 % 10,00  
AYCES 481,80 255.179.943 % 10,00  
BURCE 122,10 136.162.778 % 10,00  
QNBFB 183,70 11.478.495 % 10,00  
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Dolar 26,9316 26,9387 % 0,36  
Euro 28,9525 28,9691 % 0,17  
Sterlin 33,5590 33,7273 % 0,28  
Frank 30,0537 30,2347 % 0,11  
Riyal 7,1578 7,1937 % 0,24  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.910 1.910 -3,22  
Altın Gr. 1.653 1.653 0,48  
Cumhuriyet 11.281 11.452 19,00  
Tam 10.998 11.098 -59,00  
Yarım 5.516 5.572 -30,00  
Çeyrek 2.750 2.786 -15,00  
Gümüş.Ons 22,86 22,89 -0,19  
Gümüş Gr. 19,76 19,78 -0,16  
B. Petrol 91,83 91,83 -0,23  
Seans Raporu 18:05
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