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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

18.08.2020 03:42
GÜNCEL HABERLER



***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/08/2020
Karar Sayısı
20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

           Şirketimiz AKDENİZ  YATIRIM HOLDİNG AŞ.tarafından hazırlanan ve IŞIK YEMİNLİ MALİ  MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş tarafından denetime tabi tutulan Şirketimizin, 01.01.2020 - 30.06.2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1 no lu ''Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'' hükümleri kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (''TMS/TFRS'') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotlarıyla birlikte hazırlanan ve 17.08.2020 tarih ve 20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş, Konsolide Finansal Durum Raporu, Kapsamlı Gelir Tablosu,Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu , Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
 
  Denetimden Sorumlu Komite 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869583


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Yarım 1.509 1.548 32,16  
Çeyrek 757 774 16,09  
Gümüş.Ons 27,75 27,80 0,28  
Gümüş Gr. 6,62 6,63 0,10  
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