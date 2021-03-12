***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/03/2021Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimiz Akdeniz Yatırım Holding A.Ş.'nin, 11 Mart 2021 tarih 2021/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları ve yönetim kurulu faaliyet raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı karar gereğince Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak hazırlanan kurumsal yönetim uyum raporları tarafımızdan incelenmiş olup, şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,- Finansal tablo, faaliyet raporu ve kurumsal yönetim uyum raporlamalarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,- Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİSÜLEYMAN BIÇAKLI MUSTAFA CİHAT DURMUŞhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917754BIST