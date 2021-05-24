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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

24.05.2021 18:38



***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/05/2021
Karar Sayısı
23
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

   Şirketimiz Akdeniz Yatırım Holding  A.Ş.'nin, 24 Mayıs 2021 tarih 2021/23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmemiş konsolide  finansal tabloları ve yönetim kurulu faaliyet raporu,
- tarafımızdan incelenmiş olup, şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,
  
- Finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  
- Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
  
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI                                            DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ
                
          SÜLEYMAN BIÇAKLI                                                                                    MUSTAFA CİHAT DURMUŞ
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937591


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Çeyrek 809 827 2,70  
Gümüş.Ons 27,74 27,77 0,19  
Gümüş Gr. 7,47 7,48 0,02  
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