***AKYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.02.2021 09:24
iyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909013
BIST
11:061.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,79
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.551
En Düşük
1.544
11:067,0511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0067
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0666
En Düşük
7,0384
11:068,5644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0073
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5845
En Düşük
8,5499
11:06418,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,44
|Açılış
|: 418,31
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,80
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler11:06
|YESIL
|220,20
|14.058.929
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|1.542.467
|% 9,98
|
|MERIT
|217,00
|308.791
|% 9,60
|
|AYCES
|93,15
|339.718
|% 9,59
|
|TKURU
|439,00
|1.316.561
|% 9,34
|
|EKIZ
|12,51
|1.016.387
|% -10,00
|
|TACTR
|30,72
|1.491.763
|% -9,96
|
|TGSAS
|33,00
|15.016.957
|% -7,92
|
|DARDL
|30,10
|168.289
|% -5,76
|
|FRIGO
|28,10
|658.840
|% -4,81
|
|EKGYO
|2,60
|431.637.533
|% -1,14
|
|KOZAL
|136,10
|280.815.875
|% -0,51
|
|PETKM
|5,18
|273.600.503
|% 1,17
|
|SASA
|31,02
|259.555.788
|% 3,54
|
|ESEN
|41,10
|247.036.455
|% 7,48
|
|EKGYO
|2,60
|431.637.533
|% -1,14
|
|PETKM
|5,18
|273.600.503
|% 1,17
|
|DOHOL
|3,57
|182.210.501
|% 1,71
|
|MAKTK
|4,29
|200.990.946
|% 6,98
|
|ISFIN
|4,32
|154.095.978
|% 2,37
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0498
|7,0530
|% -0,07
|
|Euro
|8,5587
|8,5651
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,7277
|9,7765
|% -0,01
|
|Frank
|7,8907
|7,9382
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8747
|1,8841
|% -0,04
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|1,71
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,16
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,28
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,04
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|-0,35
|