***AKYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
17.04.2024 18:18
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO.E) payında 18/04/2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir Paketi" tedbiri uygulanacaktır. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 17/05/2024'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273956
BIST
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18:059.530
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -17,62
|Açılış
|: 9.617
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|Önceki Kapanış
|: 9.548
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9.504
En Yüksek
9.717
18:0532,4995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0480
|Açılış
|: 32,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
18:0534,6622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1174
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
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35,0943
En Düşük
34,4848
18:052.467,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -19,40
|Açılış
|: 2.467,03
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
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2.504,58
En Düşük
2.465,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|52,25
|6.766.016
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|132.381.870
|% 9,99
|
|KTLEV
|155,20
|299.708.358
|% 9,99
|
|ORMA
|225,70
|6.230.243
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|234.007.339
|% 9,99
|
|DITAS
|20,88
|54.938.378
|% -10,00
|
|CELHA
|41,62
|85.007.640
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,45
|313.064.006
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|377.547.349
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,30
|267.969.731
|% -9,01
|
|THYAO
|295,25
|9.978.468.179
|% -0,59
|
|YKBNK
|30,58
|5.700.004.400
|% 1,93
|
|ISCTR
|12,26
|4.910.462.444
|% 0,82
|
|AKBNK
|56,05
|4.798.762.799
|% 0,36
|
|TUPRS
|186,50
|4.439.206.208
|% 0,27
|
|ISCTR
|12,26
|4.910.462.444
|% 0,82
|
|ZOREN
|5,86
|2.228.458.345
|% 2,45
|
|ENTRA
|14,00
|3.921.348.349
|% -5,72
|
|EKGYO
|10,16
|2.234.976.907
|% -5,05
|
|YKBNK
|30,58
|5.700.004.400
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4837
|32,4958
|% 0,14
|
|Euro
|34,6296
|34,6722
|% 0,37
|
|Sterlin
|40,3882
|40,5906
|% 0,07
|
|Frank
|35,6488
|35,8275
|% 0,21
|
|Riyal
|8,6620
|8,7054
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,28
|28,31
|% 0,66
|
|Platin
|943,52
|945,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,66
|1.028,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,31
|87,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.369,32
|2.369,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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