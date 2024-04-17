***AKYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***AKYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [AKYHO]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO.E) payında 18/04/2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir Paketi" tedbiri uygulanacaktır. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 17/05/2024'tür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273956BIST