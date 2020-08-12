***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2020 14:37
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868320
BIST
15:021.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,82
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
15:027,3154
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1108
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
15:028,6187
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1360
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6314
En Düşük
8,4425
15:02453,88
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 11,09
|Açılış
|: 453,88
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler15:02
|FADE
|3,85
|18.133.666
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|20.058.402
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|8.381.563
|% 9,98
|
|NIBAS
|19,89
|11.055.221
|% 9,95
|
|DITAS
|31,40
|1.184.849
|% 9,94
|
|AYCES
|42,12
|128.815
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|1.708.748
|% -10,00
|
|BURVA
|67,75
|4.401.270
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|2.159.786
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|1.672.425
|% -9,92
|
|THYAO
|11,84
|1.682.717.090
|% 1,98
|
|GARAN
|7,14
|1.224.910.797
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,06
|974.841.239
|% -0,48
|
|ASELS
|17,75
|797.698.953
|% -1,93
|
|AKBNK
|5,07
|666.900.227
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,06
|974.841.239
|% -0,48
|
|ODAS
|2,42
|432.541.997
|% 2,11
|
|GARAN
|7,14
|1.224.910.797
|% 1,28
|
|THYAO
|11,84
|1.682.717.090
|% 1,98
|
|AKBNK
|5,07
|666.900.227
|% 0,00
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3100
|7,3154
|% 1,54
|
|Euro
|8,6060
|8,6187
|% 1,60
|
|Sterlin
|9,4880
|9,5356
|% 1,25
|
|Frank
|7,9699
|8,0179
|% 1,84
|
|Riyal
|1,9436
|1,9534
|% 1,49
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|17,53
|
|Altın Gr.
|454
|454
|11,44
|
|Cumhuriyet
|3.021
|3.066
|2,00
|
|Tam
|3.001
|3.078
|-5,09
|
|Yarım
|1.450
|1.489
|-2,46
|
|Çeyrek
|727
|744
|-1,23
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,29
|
|B. Petrol
|45,09
|45,09
|0,59
|