***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2020 13:45
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKYHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875889
BIST
13:361.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -7,52
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
13:367,6047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0492
|Açılış
|: 7,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6063
En Düşük
7,5393
13:368,9647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
13:36472,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,54
|Açılış
|: 472,39
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler13:36
|EGPRO
|21,34
|7.096.738
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|5.690.505
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.441.594
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|710.371
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.381.890
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|418.082
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.594.350
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.165.411
|% -7,87
|
|NUGYO
|7,30
|9.492.651
|% -4,58
|
|DMSAS
|6,98
|104.580.624
|% -4,51
|
|SISE
|6,50
|750.046.217
|% 1,72
|
|KRDMD
|3,27
|613.673.048
|% 0,93
|
|GARAN
|6,58
|277.046.222
|% -1,20
|
|PETKM
|4,35
|257.680.327
|% -1,14
|
|RTALB
|53,35
|255.553.426
|% 5,02
|
|KRDMD
|3,27
|613.673.048
|% 0,93
|
|SISE
|6,50
|750.046.217
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,76
|143.888.745
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,33
|175.166.868
|% 0,43
|
|SKBNK
|1,55
|92.263.529
|% 1,31
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6026
|7,6047
|% 0,65
|
|Euro
|8,9599
|8,9647
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,7440
|9,7929
|% 0,14
|
|Frank
|8,2833
|8,3332
|% 0,35
|
|Riyal
|2,0213
|2,0314
|% 0,64
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-19,91
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-22,00
|
|Tam
|3.120
|3.198
|-18,81
|
|Yarım
|1.508
|1.547
|-9,09
|
|Çeyrek
|756
|773
|-4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|-0,77
|