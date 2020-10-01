***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 17:37
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877803
BIST
17:491.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,32
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
17:497,7409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0196
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7813
En Düşük
7,6335
17:499,0996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0434
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1365
En Düşük
8,9695
17:49474,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 7,75
|Açılış
|: 474,77
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
475,25
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler17:49
|MERKO
|13,20
|114.794.173
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.592.108
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|12.118.498
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|462.145.139
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|308.693
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|EPLAS
|17,37
|72.219
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|134.552.012
|% -9,99
|
|SISE
|7,03
|2.151.992.868
|% -3,96
|
|GARAN
|7,15
|1.808.504.367
|% 0,70
|
|ASELS
|18,81
|1.613.280.313
|% -2,64
|
|TURSG
|6,08
|1.380.633.048
|% 7,04
|
|THYAO
|10,60
|1.123.586.188
|% 0,95
|
|SISE
|7,03
|2.151.992.868
|% -3,96
|
|GARAN
|7,15
|1.808.504.367
|% 0,70
|
|TURSG
|6,08
|1.380.633.048
|% 7,04
|
|KRDMD
|3,40
|739.999.509
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,72
|312.160.629
|% -0,58
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7367
|7,7409
|% 0,25
|
|Euro
|9,0814
|9,0996
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,9722
|10,0222
|% 0,47
|
|Frank
|8,4089
|8,4595
|% 0,94
|
|Riyal
|2,0626
|2,0729
|% 0,74
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|16,95
|
|Altın Gr.
|474
|474
|7,26
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,87
|5,88
|0,12
|
|B. Petrol
|40,26
|40,26
|-2,04
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
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17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
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17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
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17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051