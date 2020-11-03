AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler17:15
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,5101
|8,5158
|% 0,90
|Euro
|9,9736
|9,9803
|% 1,60
|Sterlin
|11,0696
|11,1252
|% 1,85
|Frank
|9,2922
|9,3482
|% 1,63
|Riyal
|2,2696
|2,2809
|% 1,14
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|11,77
|Altın Gr.
|523
|523
|9,03
|Cumhuriyet
|3.475
|3.524
|74,00
|Tam
|3.458
|3.544
|76,62
|Yarım
|1.671
|1.714
|37,06
|Çeyrek
|838
|857
|18,53
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,32
|0,21
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,13
|B. Petrol
|40,10
|40,10
|1,13
Seans Raporu 17:15
- 17:30 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, YKBNK, HALKB
- 17:30 Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETYAT, EGEEN, MEGAP, EUKYO, BALAT, VANGD, EUHOL, KONTR, VAKFN, MEGAP
- 17:30 Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, TSKB, KERVN, UZERB, ISGSY, ALMAD, SERVE, MMCAS, MERKO, PRZMA
- 17:30 GRNYO, EUKYO, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:30 ISGSY, SODSN, TSKB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında