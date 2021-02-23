***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2021 10:01
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKYHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911579
BIST
12:001.526
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -25,09
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
12:007,0343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0133
|Açılış
|: 7,0270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0497
En Düşük
7,0039
12:008,5506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0178
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5845
En Düşük
8,5250
12:00408,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,68
|Açılış
|: 408,83
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler12:00
|KRGYO
|7,71
|42.570.141
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,27
|51.639.994
|% 9,99
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|TKNSA
|18,09
|82.127.051
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|9.382.788
|% -10,00
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|SRVGY
|106,20
|6.303.720
|% -9,92
|
|KAPLM
|25,78
|1.409.834
|% -9,92
|
|SASA
|36,58
|1.183.064.966
|% -9,32
|
|KOZAL
|135,60
|776.288.271
|% -2,09
|
|SISE
|7,38
|702.791.050
|% -1,07
|
|GUBRF
|80,90
|666.858.951
|% 3,25
|
|PETKM
|5,19
|561.645.817
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,37
|439.641.026
|% -2,47
|
|SKBNK
|1,44
|173.094.418
|% -2,70
|
|PETKM
|5,19
|561.645.817
|% 1,37
|
|TSKB
|1,76
|173.519.067
|% -1,12
|
|KARSN
|5,34
|531.075.945
|% -4,30
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0270
|7,0343
|% 0,19
|
|Euro
|8,5447
|8,5506
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,8657
|9,9152
|% 0,29
|
|Frank
|7,7839
|7,8308
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8673
|1,8767
|% 0,09
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|0,36
|
|Altın Gr.
|409
|409
|0,91
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.707
|2.775
|12,65
|
|Yarım
|1.308
|1.343
|6,11
|
|Çeyrek
|656
|671
|3,06
|
|Gümüş.Ons
|28,02
|28,06
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,43
|65,43
|1,07
|