***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:54
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929912
BIST
12:111.353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -12,74
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:118,1718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0646
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1739
En Düşük
8,0986
12:119,8364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0675
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8387
En Düşük
9,7531
12:11466,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,55
|Açılış
|: 466,38
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:08
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.356.033
|% 9,52
|
|FENER
|34,96
|73.370.276
|% 9,25
|
|JANTS
|765,00
|39.265.984
|% 7,82
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|9.505.593
|% -10,00
|
|ANELE
|4,48
|72.894.703
|% -9,49
|
|BNTAS
|5,02
|33.504.859
|% -9,39
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|MERIT
|155,00
|83.235
|% -8,88
|
|PETKM
|6,45
|656.736.465
|% -1,83
|
|GARAN
|6,99
|456.714.562
|% -1,41
|
|EREGL
|18,19
|409.958.348
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,16
|318.721.587
|% -0,56
|
|YKBNK
|2,08
|217.946.725
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,08
|217.946.725
|% -1,89
|
|PETKM
|6,45
|656.736.465
|% -1,83
|
|ODAS
|2,48
|168.811.455
|% -8,82
|
|GARAN
|6,99
|456.714.562
|% -1,41
|
|EKGYO
|1,84
|111.923.403
|% 0,00
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1702
|8,1730
|% 0,81
|
|Euro
|9,8297
|9,8418
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,3087
|11,3654
|% 0,34
|
|Frank
|8,8417
|8,8950
|% 0,23
|
|Riyal
|2,1647
|2,1756
|% 0,42
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|0,06
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|21,00
|
|Tam
|3.067
|3.145
|22,90
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|11,08
|
|Çeyrek
|744
|761
|5,54
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,78
|6,79
|0,04
|
|B. Petrol
|65,93
|65,93
|-0,64
|