***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2021 15:59
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934663
BIST
16:211.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
16:218,3469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0225
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
16:2110,0325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0217
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
16:21477,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,00
|Açılış
|: 477,99
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler16:21
|MTRKS
|42,24
|112.453.182
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.908.783
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|SNKRN
|33,50
|1.406.263
|% 8,77
|
|TSGYO
|4,39
|12.353.012
|% 8,66
|
|VAKFN
|19,17
|44.840.643
|% -10,00
|
|INTEM
|44,66
|4.268.740
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.546.581
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.649.106
|% -9,85
|
|PETKM
|6,83
|675.665.037
|% -0,73
|
|EREGL
|19,24
|654.644.127
|% -2,09
|
|KOZAL
|117,30
|631.661.510
|% 2,00
|
|GARAN
|7,26
|611.563.420
|% -0,14
|
|THYAO
|12,59
|558.467.910
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,82
|187.357.759
|% 0,65
|
|PETKM
|6,83
|675.665.037
|% -0,73
|
|GARAN
|7,26
|611.563.420
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,07
|159.038.338
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,99
|188.172.906
|% 0,00
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3450
|8,3469
|% 0,27
|
|Euro
|10,0230
|10,0325
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,5657
|11,6237
|% 0,37
|
|Frank
|9,1002
|9,1551
|% 0,27
|
|Riyal
|2,2180
|2,2291
|% 0,25
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|2,39
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,47
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,01
|
|B. Petrol
|69,56
|69,56
|0,68
|
Seans Raporu
16:21
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-
16:34TSGYO
Yüzde 8.66 oranında artışla 4.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 902, 352 adet işlem
-
16:33YKSLN
Yüzde 5.77 oranında artışla 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 003, 718 adet işlem
-
16:32DITAS
Yüzde 7.91 oranında artışla 16.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 637, 355 adet işlem
-
16:31YKSLN
Yüzde 6.10 oranında artışla 6.44 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 984, 170 adet işlem
-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 82 kaybederek (% -0.39 ) 1, 473