***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2021 12:22
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961145
BIST
18:051.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
18:058,3045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
18:059,8482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0223
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8576
En Düşük
9,7770
18:05482,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,63
|Açılış
|: 482,81
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.245.215
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.495.669
|% 9,99
|
|UTPYA
|24,44
|1.670.904
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|68.116.725
|% 9,98
|
|KARYE
|13,80
|33.704.230
|% -9,51
|
|UFUK
|21,70
|176.828
|% -8,44
|
|EUKYO
|5,46
|2.799.575
|% -5,04
|
|AGYO
|3,56
|15.894.197
|% -3,78
|
|PENTA
|80,05
|3.659.372
|% -3,55
|
|GARAN
|9,84
|1.255.377.994
|% -0,40
|
|THYAO
|12,91
|1.106.365.196
|% 1,81
|
|SASA
|27,94
|620.711.071
|% 1,67
|
|KOZAL
|105,40
|613.729.396
|% 1,93
|
|TUPRS
|103,50
|578.080.444
|% 1,77
|
|YKBNK
|2,62
|573.069.964
|% -0,76
|
|GARAN
|9,84
|1.255.377.994
|% -0,40
|
|ODAS
|1,52
|183.905.682
|% 4,11
|
|THYAO
|12,91
|1.106.365.196
|% 1,81
|
|PETKM
|6,16
|514.682.211
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2979
|8,3045
|% -0,01
|
|Euro
|9,8384
|9,8482
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,4040
|11,4612
|% 0,10
|
|Frank
|9,0357
|9,0901
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2055
|2,2166
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-1,17
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,20
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,05
|
|B. Petrol
|70,64
|70,64
|-1,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BERA
Yüzde 4.60 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 380, 594 adet işlem
-
17:57AKSGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 039 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 589
-
17:55DOAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 946 adet işlem
-
17:54METUR
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 716, 757 adet işlem