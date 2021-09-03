***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.09.2021 10:42
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961620
BIST
17:581.468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,75
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
17:588,3045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0304
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
17:589,8792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0287
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
17:58488,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 6,81
|Açılış
|: 488,37
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
488,82
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler17:56
|OYLUM
|4,40
|34.662.512
|% 10,00
|
|CASA
|129,80
|1.341.481
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|253.484
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|42.960.341
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.691.248
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|2.413.374
|% -9,99
|
|SNKRN
|26,08
|200.879
|% -6,86
|
|KERVN
|0,58
|906.882
|% -6,45
|
|BURCE
|20,40
|8.914.838
|% -6,34
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|THYAO
|12,87
|1.106.896.549
|% -0,23
|
|GARAN
|9,80
|990.598.479
|% -0,61
|
|SASA
|28,36
|562.418.504
|% 0,57
|
|EREGL
|18,15
|518.102.125
|% -1,41
|
|KRDMD
|7,59
|505.955.222
|% -1,43
|
|ODAS
|1,58
|318.056.220
|% 2,60
|
|ZOREN
|1,74
|291.176.653
|% 6,75
|
|YKBNK
|2,62
|294.922.873
|% -0,76
|
|GARAN
|9,80
|990.598.479
|% -0,61
|
|THYAO
|12,87
|1.106.896.549
|% -0,23
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|19,98
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,27
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,22
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|0,06
|