***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2021 10:02
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962135
BIST
15:021.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,99
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:028,4644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:0210,0362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0195
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:02489,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,56
|Açılış
|: 489,30
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:00
|ORCAY
|14,33
|158.807.996
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.877.069
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.620.687
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.186.810
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.784.169
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BURCE
|22,52
|25.220.769
|% -4,33
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,48
|1.117.467.308
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,54
|534.867.450
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|372.693.034
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,31
|369.959.800
|% 0,69
|
|HALKB
|4,76
|306.945.442
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,54
|534.867.450
|% 0,40
|
|GARAN
|9,48
|1.117.467.308
|% 0,74
|
|HALKB
|4,76
|306.945.442
|% 1,93
|
|ODAS
|1,48
|76.257.728
|% 2,07
|
|IHLAS
|0,60
|30.429.855
|% -1,64
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4562
|8,4569
|% -0,06
|
|Euro
|10,0230
|10,0325
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,6587
|11,7172
|% 0,37
|
|Frank
|9,1770
|9,2323
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2474
|2,2587
|% -0,06
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|8,04
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|19,53
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|9,44
|
|Çeyrek
|782
|800
|4,72
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|73,10
|73,10
|0,50
|
Seans Raporu
15:00
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15:13AKFGY
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