***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2021 12:01
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKYHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962179
BIST
13:351.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,36
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.444
13:358,4439
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0949
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4821
En Düşük
8,3350
13:359,9851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0930
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0416
En Düşük
9,8734
13:35488,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,50
|Açılış
|: 488,16
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler13:33
|YEOTK
|29,28
|9.818.462
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|8.501.439
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|938.964
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|96.435.443
|% 9,97
|
|AVHOL
|5,70
|7.206.373
|% 7,34
|
|AKYHO
|2,25
|11.612.181
|% -7,41
|
|ISBIR
|82,50
|1.649.194
|% -7,30
|
|KSTUR
|185,50
|139.791
|% -6,45
|
|CASA
|145,10
|296.062
|% -6,27
|
|BALAT
|9,30
|569.206
|% -6,25
|
|THYAO
|12,62
|394.882.479
|% -0,24
|
|ORCAY
|13,88
|335.715.614
|% -4,08
|
|KRDMD
|7,34
|260.842.648
|% -1,48
|
|YKBNK
|2,55
|239.985.349
|% -1,54
|
|TURSG
|5,10
|214.355.495
|% 4,08
|
|ODAS
|1,49
|103.142.840
|% -1,32
|
|TURSG
|5,10
|214.355.495
|% 4,08
|
|ORCAY
|13,88
|335.715.614
|% -4,08
|
|PEKGY
|0,98
|21.107.028
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,96
|18.371.320
|% 0,00
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4368
|8,4391
|% 1,08
|
|Euro
|9,9796
|9,9862
|% 0,95
|
|Sterlin
|11,5853
|11,6434
|% 0,98
|
|Frank
|9,1320
|9,1870
|% 0,99
|
|Riyal
|2,2438
|2,2550
|% 1,10
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|3,10
|
|Altın Gr.
|489
|489
|7,09
|
|Cumhuriyet
|3.238
|3.287
|35,00
|
|Tam
|3.223
|3.304
|35,61
|
|Yarım
|1.558
|1.598
|17,22
|
|Çeyrek
|781
|799
|8,62
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,09
|
|B. Petrol
|72,39
|72,39
|0,70
|