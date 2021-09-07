***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2021 13:38
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962202
BIST
13:341.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -8,12
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.444
13:348,4425
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0935
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
8,4821
En Düşük
8,3350
13:349,9881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0960
|Açılış
|: 6,6072
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5332
|
10,0416
En Düşük
9,8734
13:34-
En Yüksek
|Değişim
|: -%
|| -
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler13:34
|YEOTK
|29,28
|9.849.938
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|8.561.444
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|938.964
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|96.441.481
|% 9,97
|
|AVHOL
|5,83
|8.635.263
|% 9,79
|
|AKYHO
|2,25
|11.738.592
|% -7,41
|
|ISBIR
|82,50
|1.649.194
|% -7,30
|
|KSTUR
|185,50
|139.791
|% -6,45
|
|CASA
|145,10
|296.062
|% -6,27
|
|BALAT
|9,30
|569.206
|% -6,25
|
|GARAN
|9,59
|958.039.986
|% -1,44
|
|THYAO
|12,60
|402.957.798
|% -0,40
|
|ORCAY
|13,87
|336.187.193
|% -4,15
|
|KRDMD
|7,34
|260.978.275
|% -1,48
|
|YKBNK
|2,55
|255.057.786
|% -1,54
|
|YKBNK
|2,55
|255.057.786
|% -1,54
|
|GARAN
|9,59
|958.039.986
|% -1,44
|
|IHLAS
|0,61
|44.247.571
|% 3,39
|
|ODAS
|1,48
|103.198.880
|% -1,99
|
|EKGYO
|1,84
|81.868.557
|% -0,54
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|3,43
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,55
|
|Cumhuriyet
|3.238
|3.287
|35,00
|
|Tam
|3.218
|3.299
|30,32
|
|Yarım
|1.555
|1.596
|14,67
|
|Çeyrek
|780
|798
|7,34
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,35
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,08
|
|B. Petrol
|72,40
|72,40
|0,71
|