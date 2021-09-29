***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2021 15:36
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965715
BIST
16:321.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,66
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
16:328,8774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0071
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
16:3210,3378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0398
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
16:32495,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,85
|Açılış
|: 495,17
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler16:32
|DOBUR
|22,90
|1.528.078
|% 9,99
|
|MANAS
|17,29
|40.756.630
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.430.559
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|KTSKR
|41,04
|167.366.187
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.401.464
|% -9,98
|
|GARFA
|12,92
|7.206.903
|% -9,65
|
|GOLTS
|37,00
|63.913.784
|% -8,60
|
|ORCAY
|17,42
|305.019.263
|% -8,56
|
|GARAN
|9,03
|1.170.726.192
|% 2,15
|
|THYAO
|13,84
|968.681.405
|% 0,44
|
|KOZAL
|96,40
|443.030.307
|% 2,17
|
|TUPRS
|111,80
|415.220.588
|% -0,97
|
|SISE
|8,09
|413.416.791
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,37
|334.745.130
|% 1,28
|
|GARAN
|9,03
|1.170.726.192
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,79
|132.569.553
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,23
|367.176.627
|% 1,16
|
|THYAO
|13,84
|968.681.405
|% 0,44
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8751
|8,8774
|% 0,08
|
|Euro
|10,3305
|10,3378
|% -0,38
|
|Sterlin
|11,8841
|11,9437
|% -0,68
|
|Frank
|9,4797
|9,5368
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3545
|2,3664
|% -0,08
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|4,56
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|1,00
|
|Tam
|3.263
|3.345
|6,36
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|3,08
|
|Çeyrek
|791
|809
|1,54
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|-0,18
|
|B. Petrol
|77,90
|77,90
|-0,45
|